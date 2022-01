Avril Lavigne anuncia el estreno de su nueva canción, ‘Love it when you hate me’, de su próximo álbum llamado ‘Love sux’. Dicho disco saldrá a la luz el 25 de febrero.

La cantante está a nada de celebrar su 20º aniversario de carrera musical a la vez que su debut discográfico en ese mismo año. ‘Bite me’ fue el primer paso de su nuevo álbum. Dicha canción fue compuesta por Marshmello y Omer Fedi y este viernes lleva una nueva entrega del disco, ‘Love it when you hate me’.

La canadiense lo ha confirmado a través de sus redes sociales y la llegada de su nuevo proyecto musical verá la luz el próximo 25 de febrero. Las doce canciones incluidas en el disco tendrán varias colaboraciones y en las que Avril Lavigne apostará por su faceta pop/punk.

“Love It When You Hate Me” ft. @iamblackbear is out Friday and is the next song off my new album “LOVE SUX” dropping 2.25! Pre-save my new song and the album now!

