No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Esta semana, en esta ficción diaria, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo Bárbara y Luisa toman la firme decisión de confirmar todas y cada una de sus sospechas sobre Victoria y el doble de los bebés, mientras que Manuela toma la iniciativa y besa por primera vez a Braulio. Por si fuera poco, Rafael decide convocar a todos en la Casa Grande para anunciar una verdad de lo más devastadora. Esto es lo que veremos en Valle Salvaje desde el lunes 20 de julio al viernes 24 de julio.

Martes 21 de julio en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 449)

Bárbara y Luisa han dado el importantísimo paso de investigar, y todo para tratar de confirmar todas y cada una de sus sospechas sobre Victoria y el doble de los bebés. Es por eso que no tienen reparos a la hora de irrumpir en la cabaña, descubriendo a Pura y Petra. Las advertencias sobre Dámaso empiezan a hacer mella en la duquesa de Miramar que, por si fuera poco, escucha una confesión de Matilde sobre Nicolás.

Por si fuera poco, Rosalía consigue convencer a Leonor de idear un plan respecto a María, mientras que Manuela se muestra profundamente decidida a tomar la iniciativa de besar por primera vez a Braulio. Rosalía convence a Leonor para planear un nuevo escape y Pepa se muestra decidida a decir toda la verdad a Francisco.

Miércoles 22 de julio en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 450)

Braulio trata de hacer todo lo que está en su mano para tratar de averiguar quién le ha suplantado con el objetivo de ayudarle con Manuela. En cuanto a Atanasio, parece que no vuelve de su salida nocturna y es algo que preocupa profundamente a Matilde. Mercedes no puede evitar romperse y se apoya en Victoria, mientras que Rafael se ve obligado a convocar a todos en la Casa Grande.

Y todo para anunciar una verdad absolutamente devastadora. En la casa pequeña, Pepa está desolada, puesto que descubre que Francisco ha abandonado el Valle, mientras que Rosalía, con el alma en vilo, se enfrenta a las parteras que no tuvieron reparos a la hora de arrebatarles a su hija. Ha llegado el momento más que perfecto para dar ese importantísimo paso.