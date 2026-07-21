SAPA espera un acuerdo entre Indra y General Dynamics para crear una empresa conjunta antes de fin de año

El acercamiento entre Indra y Santa Bárbara (General Dynamics) cada vez es una realidad mayor, además de que por las dos partes se presenta una «disposición a negociar y colaborar». En concreto, fuentes conocedoras de la situación consideran que «no sólo serían Indra y Santa Bárbara las beneficiadas por este acuerdo, ya que SAPA estaría pensando en unirse a estas dos compañías y crear una UTE para participar en los nuevos programas de Defensa de modernización y nuevos componentes para los blindados españoles».

De esta forma, la creación de esta nueva UTE que estaría planeando SAPA supondría la unión de las tres compañías, Indra, SAPA y Santa Bárbara y, por tanto, un negocio muy similar a la UTE TESS Defence, pero con la diferencia de que no estaría incluido y se quedaría fuera Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

Así, el objetivo de SAPA sería convertirse en la tercera empresa de Defensa más importante de nuestro país y participar en los principales programas que el Ministerio de Defensa prepara para el futuro. Por lo que sacaría ventaja a Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), que antes era una de las compañías principalmente receptoras de este programa, durante el tiempo en el que Ángel Escribano fue presidente de Indra.

Indra y Santa Bárbara Sistemas (SBS) acercan posturas

Indra y Santa Bárbara Sistemas (SBS) han acordado firmar la paz y formarán una alianza de Defensa. El entendimiento entre las grandes firmas llega tras meses de enfrentamiento por dos de los grandes contratos estratégicos de la industria de Defensa española para modernizar la artillería del Ejército de Tierra.

Por un lado, el sistema de artillería autopropulsada sobre ruedas, presupuestado en 2.686 millones de euros y, por otro, el sistema de artillería autopropulsada sobre cadenas, dotado con 4.554 millones.

Santa Bárbara solicita al Supremo frenar el recurso contra Indra

Además, Santa Bárbara Sistemas (SBS), como acto de buena fe de cara a las negociaciones que mantiene con Indra, ha solicitado al Tribunal Supremo que suspenda la tramitación del recurso contra la concesión de los préstamos vinculados al Programa Especial de Modernización (PEM) de Artillería Autopropulsada, en el que se reclama la paralización cautelar de 3.000 millones de euros en créditos estatales al 0% de interés concedidos a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

Fuentes cercanas a la compañía confirman a OKDIARIO que esta solicitud de suspensión no implica el desistimiento del recurso.

«Santa Bárbara Sistemas (SBS) ha pedido al Tribunal Supremo que suspenda la tramitación del recurso contra la concesión de los préstamos vinculados al Programa Especial de Modernización de Artillería Autopropulsada», destacan fuentes cercanas a la compañía.