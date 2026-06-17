Santa Bárbara Sistemas recurre las resoluciones que adjudicaron los programas de Defensa ATP Ruedas y ATP Cadenas

Santa Bárbara Sistemas ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional sobre las resoluciones que adjudicaron los programas especiales de modernización de Defensa ATP Ruedas y ATP Cadenas adjudicados a la UTE entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), según indican fuentes de Santa Bárbara Sistemas (SBS).

Además, las mismas fuentes también confirman que «se están produciendo conversaciones con Indra con el propósito de unir al sector, generar sinergias y aprovechar todas las capacidades industriales y tecnológicas existentes en España».

El recurso que Santa Bárbara ha interpuesto ante la Audiencia Nacional es procedimental, ya que muy pronto se cumplía el plazo legalmente establecido para la impugnación de estas resoluciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa y tenía que seguir su curso técnico. «Santa Bárbara confía en el resultado de las gestiones que se están realizando», apuntan desde la compañía.

No obstante, la firma podría haber optado por desistir del proceso, que comenzó recurriendo el pasado mes de enero ante el Ministerio de Defensa, agotando de esa manera la vía administrativa, pero ha decidido seguir adelante y presentar este recurso contencioso-administrativo ante la justicia ordinaria.

Esta decisión por parte de Santa Bárbara de recurrir a la Audiencia Nacional llega después de que, el pasado mes de abril, el Ministerio de Defensa desestimase íntegramente todas las pretensiones planteadas. «Se concluye que el procedimiento de contratación se ha desarrollado con pleno respeto a la legalidad vigente», señaló el departamento dirigido por Margarita Robles.

Santa Bárbara Sistemas presenta sus programas en Eurosatory

Todo esto se ha producido en una semana clave en la que Santa Bárbara junto con otras compañías del sector de Defensa ha participado en la feria Eurosatory, que se celebra en París.

Así, la estrella de la participación de Santa Bárbara en Eurosatory es el ASCOD HMC (Heavy Mission Carrier), evolución de la familia ASCOD de vehículos de cadenas. Su arquitectura modular permite desplegar variantes de transporte de tropas, vehículo de combate de infantería, evacuación sanitaria, recuperación, ingeniería, mando y control o apoyo artillero —todo ello manteniendo un altísimo grado de comunalidad en componentes, mantenimiento, formación de tripulaciones y cadenas logísticas.

«Compartir plataforma significa compartir soluciones: menor coste de sostenimiento, repuestos intercambiables, formación unificada y una interoperabilidad real en operaciones conjuntas. La comunalidad se traduce en eficacia en combate: menos complejidad, mayor rapidez de recuperación y una capacidad real de mantener los sistemas operativos cuando más se necesitan», explican desde Santa Bárbara.

«Como empresa española y europea, para nosotros, Eurosatory representa la oportunidad de compartir las tecnologías que fabricamos en España con otros países europeos. En un momento como el actual, en el que prima disponer de unas capacidades industriales inmediatas para cubrir con rapidez y eficiencia la demanda de sistemas de defensa, nuestras fábricas de Trubia y Alcalá juegan un papel clave en el desarrollo y fabricación de las principales plataformas de vehículos blindados de Europa, como son la plataforma sobre cadenas ASCOD, en la que se basa el Hunter que fabricamos para Letonia, y la plataforma Piraña, en la que se basa el Dragón 8×8», asegura Víctor López, director de ventas de SBS.