La plantilla de Santa Bárbara carga contra Defensa por paralizar programas clave y poner en riesgo decenas de empleos

Los trabajadores de Santa Bárbara han hecho un comunicado en el que denuncian su situación después de que el Ministerio de Defensa haya retirado varios contratos a la compañía y puesto en peligro puestos de trabajo.

«En Santa Bárbara llevamos varias semanas sufriendo la paralización de algunos programas y los retrasos en el inicio de otros por parte del Ministerio de Defensa. Estas paralizaciones se realizan en un contexto ya de por sí problemático, en el que, en el momento de mayor inversión en nuestro país en el sector y la industria de defensa, a Santa Bárbara Sistemas se nos ignora y ningunea, dejándonos prácticamente fuera, a pesar de ser la única empresa española con experiencia en la construcción de vehículos blindados», indican los trabajadores en un comunicado.

En consecuencia, desde el sindicato de CCOO insisten en que «Santa Bárbara Sistemas es una empresa española. Forma parte de un grupo estadounidense, sí, pero su sede fiscal está en España, al igual que sus centros de trabajo y los más de mil compañeros que, de forma directa, realizamos en ella nuestro trabajo»

Por otro lado, se considera que estas paralizaciones pueden afectar, de no revertirse, directamente a la estabilidad del empleo de la empresa. En consecuencia, a lo largo de este año la falta de carga de trabajo debida a las paralizaciones de las líneas de mantenimiento del Leopard y el Obús, podría hacer peligrar los puestos de noventa compañeros.

«Esta situación podría empeorar a partir de enero, sumándose también la incertidumbre en el centro de Trubia, en el cual se ha tumbado el programa para los tubos y se ha retrasado el VAC a septiembre. No obstante, a tenor de lo que vemos con el resto de programas, es fácil y lógico pensar que este retraso va a prorrogarse indefinidamente», señalan.

Se desconocen las intenciones del Ministerio de Defensa

«Desconocemos a qué responde esta manera de actuar del Ministerio de Defensa. No sabemos si se trata de una pataleta por la demanda planteada, de una estrategia de estrangulamiento para forzar una negociación desde una posición de ventaja, o por cualquier otro motivo que estimen oportuno alegar. Lo único que nos importa es que esta actuación está poniendo en peligro puestos de trabajo, y Comisiones Obreras no va a consentir que esto se consume sin ningún tipo de respuesta por nuestra parte», advierten.

Asimismo, en el comunicado la plantilla y CCOO también aseguran que todos tenemos ideologías y afinidades políticas, pero, más allá de ello, la responsabilidad nos exige relegarlas a un segundo plano para defender el pleno empleo en nuestra empresa y los puestos de trabajo de todos los compañeros que en ella trabajamos, sea quien sea quien los pone en juego.

«Es por ello que, desde este sindicato, vamos a posicionarnos a favor de la petición de apoyo que los compañeros del Comité de Empresa de Sevilla han solicitado al resto de centros. Bien con mayorías en los comités de los centros de trabajo, o en solitario, participaremos de manera activa en todas las acciones que consideremos necesario ejecutar para pedir responsabilidades a quienes las tienen», aclaran desde CCOO.

A su vez, destacan que esta situación no sólo afecta a los compañeros de Sevilla, sino que, en un mayor o menor periodo de tiempo, todos los trabajadores, en todos los centros de trabajo de nuestra empresa, se verán afectados por las irresponsables acciones de este Ministerio de Defensa. «Desde CCOO vamos a hacer todo cuanto esté en nuestra mano para evitar que el peor de los pronósticos pueda materializarse», defiende el sindicato.