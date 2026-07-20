La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. Esta semana, en esta ficción diaria, los espectadores van a ver cómo Carlo interviene para tratar de calmar a María Fernández tras su enfrentamiento con Samuel, mientras que Martina intenta ayudar a Julieta entregándole un método anticonceptivo para evitar los planes de Ciro. Manuel y Julieta se besan apasionadamente, mientras que María Fernández se siente profundamente feliz después de ver cómo su hija empieza a comer y a dormir mucho mejor. Esto es lo que veremos en La Promesa esta semana, desde el lunes 20 de julio al viernes 24 de julio.

Martes 21 de julio en ‘La Promesa’ (Capítulo 870)

Carlo no duda en intervenir para calmar a María Fernández después de su tenso enfrentamiento con Samuel, mientras que la doncella termina recapacitando y pidiendo perdón al cura. Máximo continúa tentando a Curro con una oferta laboral para después de la boda, y es algo que disgusta mucho a Ángela, aunque Alonso lo ve con buenos ojos. Leocadia, por su parte, intenta evitar a Máximo a toda costa.

Martina ayuda a Julieta entregándole un método anticonceptivo para evitar los planes de Ciro, mientras que también habla con Petra, tratando de averiguar si los vio besándose a ella y a Adriano. La hija de María Fernández está luchando y parece que su supervivencia es un buen presagio, mientras que Julieta empieza a dar largas a Ciro, que quería pasar la noche con ella. La realidad es que miente para acudir a una cita clandestina, en la que termina besándose apasionadamente con Manuel.

Miércoles 22 de julio en ‘La Promesa’ (Capítulo 871)

Después del beso, Manuel decide disculparse con Julieta, pero ella no tiene reparos en devolverle el beso. La alegría regresa a María Fernández al ver que su hija, finalmente, empieza a comer y a dormir mucho mejor. El doctor Peribáñez confirma el milagro, y es que la pequeña está fuera de peligro. Adriano logra ver lo que Curro le enseña, mientras que Tomasa continúa abroncando a sus compañeros por necedades.

Dadas las circunstancias, Cristóbal y Teresa temen un desbordamiento de la situación. Julieta y Manuel apenas pueden disimular su atracción, pero Ciro ni tan siquiera se da cuenta. Petra pide a Tomasa que se relaje con sus compañeros, pero ella reacciona con agresividad. Máximo confiesa a Leocadia, mientras observa a Curro y a Ángela desde la distancia.