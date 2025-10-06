Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Rafael lleva a Úrsula al límite
A punto de conseguir su objetivo
No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 3 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 268 de Valle Salvaje de La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Irene, tras presenciar en primera persona la desesperación de Leonardo, ha hecho una importantísima súplica a su padre. ¿En qué consiste, exactamente? En que no la obligue a casarse con él.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta ficción que se emite de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido observar cómo Luisa ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para sorprender, como nunca, a Tomás. Así pues, no duda un solo segundo en demostrarle que está completamente dispuesta a todo con la firme intención de proteger a los suyos. Sin lugar a dudas, y como no podía ser de otra manera, podríamos estar ante uno de los grandes puntos de inflexión de esta tercera temporada de esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y siendo honestos, no es para menos!
¿Qué sucede en el capítulo 269 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 6 de octubre?
Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en la nueva entrega de esta ficción diaria que se emite en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, vamos a poder ser testigos de cómo Rafael está cada vez más cerca de conseguir su objetivo, que no es otro de tratar de llevar a Úrsula al límite.
Es más que evidente que no va a parar hasta saber toda la verdad respecto a la muerte de Julio. Pedrito, por su parte, es testigo directo de cómo su prima cae lo más bajo posible. En cuanto a Luisa, no puede evitar rememorar su pasado con Tomás para tratar de conmoverlo y, por ende, lograr salvarse. ¿Lo conseguirá, a pesar de todo? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
