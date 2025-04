No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los meses, se ha ganado a pulso ser una de las series diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 31 de marzo pudimos disfrutar del capítulo 277 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han sido testigos de cómo Andrés y Begoña no han dudado un solo segundo en pasar la noche juntos, mientras que Manuela se ha animado a visitar a María en la casa de reposo para ver cómo se encuentra. Al fin y al cabo, es consciente de que no está pasando por su mejor momento, por lo que quiere acompañarla en este duro y complejo proceso. Tasio se muestra verdaderamente molesto con Carmen.

Y todo porque se ha enterado de que ha tomado la decisión de seguir adelante con el proyecto a pesar de no contar con los suficientes apoyos. Luis y Joaquín, con la firme intención de levantar el ánimo a Digna, se han propuesto organizarle una sorpresa. Don Pedro se ve las caras con Darío y, tras conocerle, se da cuenta de que hay algo extraño en él, por lo que decide averiguar de qué se trata. Digna tiene claro qué regalo quiere hacer a Luis por su cumpleaños. Él, por su parte y tras la pérdida de su olfato, necesita ayuda en el laboratorio. Eso era algo con lo que no contaba, ni mucho menos. Begoña confía en que Manuela va a poder suplir a Digna haciéndose cargo de la casa, mientras que Marta tiene un tenso desencuentro con don Pedro. ¿El motivo? Ha descubierto que Carmen está desbordada tratando de sacar adelante el proyecto.

¿Qué sucede en el capítulo 278 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 1 de abril?

Después de todo, los espectadores van a poder ver cómo Julia no duda un solo segundo en hacer todo lo que está en su mano para interceder por Manuela. Y todo para que no la despidan. Pelayo se ha sincerado como nunca con Marta, confesándole la razón por la que no podría volver con Dario.

Begoña se ha visto obligada a tomar una drástica decisión respecto a la continuidad de Manuela en su puesto de trabajo, mientras que don Pedro hace saber a Tasio que le acompañará en la reunión con los americanos. Es más que evidente que su doble juego con la familia Merino sigue su curso, sin contratiempos.

Irene se ve sorprendida al ver a Digna ayudando a Luis en el laboratorio, mientras que Manuela intenta hacer ver a María que Begoña es muy buena persona. María, por su parte, se niega a ceder, mientras que Gema tiene una idea para ayudar a Carmen con su proyecto. Todo ello mientras Marta da el paso de explicar a Fina quién es realmente Darío. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.