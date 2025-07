Última hora del estado de salud de Montoya tras ‘Supervivientes 2025’: «Ha dejado de hacer vida normal»

Uno de los grandes rostros que han marcado la última edición de Supervivientes ha sido, sin lugar a duda, el de Montoya. El sevillano ha pasado más de 100 días en Honduras como concursante del reality. Pero, aunque no consiguió llevarse el cheque del gran ganador, sí logró posicionarse como el tercer finalista de la edición. Sin embargo, el final de esta aventura no ha sido la más idílica para él. Desde que se celebró el primer debate del concurso, el andaluz ha optado por alejarse por completo de los medios de comunicación. Y es que, su último encuentro con Anita Williams, por lo que parece, le ha pasado factura de la peor manera.

Una de las grandes ausencias del segundo debate final fue la de Montoya. Pero, tal y como explicó Carlos Sobera, no se presentó en el plató por recomendación médica. Pues, al parecer, le han recomendado desconectar y centrarse en él mismo. Sin embargo, desde entonces, su paradero ha sido un absoluto misterio. «Lo he intentado llamar, he intentado contactar con él antes del debate final, y las cosas siguen igual», confesó Anita Williams durante su paso por De Viernes, programa de Telecinco. Pero, para sorpresa de todos, el entorno cercano del sevillano ha arrojado un poco de luz respecto a la situación que está viviendo.

El programa Socialité ha informado en su última emisión que personas cercanas a Montoya se han puesto en contacto con ellos. «Ha dejado de ir al gimnasio y de hacer vida normal. Tenía pactado un single como el de La gamba, y ha dejado tirado a mucha gente. Dice que el médico le ha recomendado alejarse de los medios y centrarse en sí mismo. Está mal», informan.

Y es que, ya lo dijo Montoya en su última aparición pública. «Quiero ser feliz, no aguanto más en esta situación. Quiero estar tranquilo ya», confesó entre lágrimas. Fue tras esto que decidió estar «atrincherado junto sus padres en Utrera». De hecho, supuestamente, es tal la situación que hasta los padres del joven han optado por guardar silencio y no dar ningún tipo de declaración.

Ante ello, y como no podía ser de otra manera, han saltado todas las alarmas respecto a la salud mental del sevillano. Pues, si ya lo han aconsejado los médicos, el estado de Montoya podría ser más serio de lo que se llegó a pensar. Y es que, ya no estaríamos hablando de una simple desconexión del mundo del entretenimiento.

Carmen Alcayde sí ha hablado con Montoya

Asimismo, se ha informado que son pocas las personas que saben cómo se encuentra Montoya en estos momentos. De hecho, una de ellas es Carmen Alcayde. «Te puedo asegurar que ellos sí han hablado», ha apuntado Omar Suárez, colaborador de Telecinco.

Sin embargo, la ex superviviente no piensa dar ningún tipo de información sobre su querido «Monti» a los medios de comunicación. «Prefiero no hablar de eso, tengo que respetar esa baja médica», sentenció el tema. Por lo tanto, tan solo queda esperar el regreso del sevillano a la vida pública.