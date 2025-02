Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 27 de febrero pudimos disfrutar del capítulo 255 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo parece que Digna opta por cambiar de opinión respecto a su relación con don Pedro. Todo ello mientras Gema, impulsada por los consejos de Joaquín, ha dado el importantísimo paso de hacer una importantísima confesión a Andrés. Es evidente que ya no le importan las posibles consecuencias, ni mucho menos. Jesús, tras el incidente de la alergia de Julia, no puede evitar insistir en despedir a Manuela.

Lejos de que todo quede ahí, Jesús ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para hacer una importantísima propuesta a Marta y Damián. Y todo para intentar solucionar el problema del balneario, a la mayor brevedad posible. Por si fuera poco, Fina da el paso de ayudar a Marta a escoger el vestido que lucirá en su boda con Pelayo. En cuanto a doña Clara, tiene serias sospechas de que entre Fina y Marta existe algo más que una amistad. Luz, por su parte, hace todo lo que está en su mano para intentar recuperar el afecto de Digna. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que la conversación no se desarrolla como esperaba, ni mucho menos. Pelayo decide avisar a Marta de las sospechas que tiene su madre, mientras que Andrés y Begoña optan por acercarse cada vez más. Y todo por la confesión de Gema respecto al asesinato de Víctor.

¿Qué sucede en el capítulo 256 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 28 de febrero?

De esta manera tan concreta, los seguidores de esta serie diaria que se emite en Antena 3 van a poder ver cómo María siente muchísimo remordimiento por todo lo sucedido en las últimas semanas. Todo ello mientras Joaquín hace hasta lo imposible por entender que Gema, en realidad, ha hecho lo correcto al confesar toda la verdad a Andrés.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores van a ser testigos de cómo Damián se muestra decidido a echar a María de casa. Y todo porque se niega en rotundo a perdonar los graves engaños de su nuera. Doña Clara decide hacer varias preguntas a Fina respecto a su relación con Marta, mientras que, en un gesto conciliador, Damián opta por hacer un regalo de bodas a Luz y Luis.

Andrés no tiene ni la más mínima idea de cómo reaccionar con María, mientras que Mara y Pelayo no pueden evitar desconfiar de la inesperada propuesta de Jesús. Begoña no tarda en descubrir la forma en la que el doctor Herrera trata a sus pacientes, mientras que María tiene un tenso enfrentamiento con Gema tras enterarse de su traición. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.