Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 11 de marzo pudimos disfrutar del capítulo 263 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo se ha concedido la nulidad matrimonial de Begoña. Por lo tanto, la joven no puede evitar celebrar con Andrés que, de forma oficial, ya no está casada con Jesús. Lejos de que todo quede ahí, Claudia no tarda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para pedir disculpas a Gema por el trato que tuvo en los primeros días de trabajo en la tienda.

Por si fuera poco, los espectadores van a poder ver cómo Jesús se siente profundamente furioso tras recibir la nulidad matrimonial. Hasta tal punto que no duda en trazar un nuevo plan para tratar de echar a Begoña de casa, sin importar en absoluto las consecuencias. El doctor Herrera e Irene tienen una fortísima discusión, mientras que María pretende poner a Damián a su lado, cueste lo que cueste. Luis acaba perdiendo los papeles con Jesús como consecuencia del chantaje de su primo, mientras que Manuela decide aceptar la ayuda de Gaspar. Luz, por su parte, se ve obligada a dar una complicadísima noticia a María que tiene una estrecha vinculación con su aborto. Todo ello mientras Digna no duda un solo segundo en amenazar a Jesús con hacer saber a Julia que, realmente, no es su hija. No le va a temblar el pulso a la hora de hacerlo.

¿Qué sucede en el capítulo 264 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 12 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Julia está dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para saber si Jesús, realmente, es su padre. Lejos de que todo quede ahí, y consciente de la situación con Julia, Jesús trata por todos los medios de acercarse a ella.

Lejos de que todo quede ahí, Damián y Digna están profundamente preocupados por la dura situación que está atravesando su nieta. Todo ello mientras Digna, además, también tiene una preocupación más: el alcoholismo de Joaquín. Él, por su parte, parece que tiene algo importantísimo que contar.

Para ello, debe tener el apoyo incondicional no solamente de su familia, sino también de don Pedro. Luis se da cuenta de que ha perdido el olfato y se siente tremendamente angustiado. María se siente frustrada por su esterilidad, mientras que el doctor Herrera tiene muchas dificultades a la hora de atender a un paciente con diversas quemaduras. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.