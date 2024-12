No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno consta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 20 de diciembre pudimos disfrutar del capítulo 211 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria han podido ver cómo Damián no ha dudado un solo segundo en confesar a Carmen que siente una profunda preocupación por cómo el accidente de Claudia y Mateo ha afectado a Tasio. La joven, por su parte, se niega en rotundo a asistir a la misa funeral de Mateo por el profundo dolor que está sintiendo. Dadas las circunstancias, Carmen empieza a temer que Claudia acabe quitándose la vida.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Marta se ha visto en la obligación de confesar a Damián todo lo que ha sucedido en prisión, por lo que sus ganas de vengarse aumentan de forma considerable. Don Pedro ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para pedir explicaciones a Jesús por el accidente, pero el De la Reina no duda en hacerle saber que, en realidad, es responsabilidad de Andrés. La situación de Julia se agrava de forma significativa, lo que provoca que Begoña y Digna empiecen a temer por la vida de la pequeña. Jesús se niega en rotundo a permitir que Andrés visite a la niña. Inés ha entrado en cólera, hasta tal punto que ha dado el paso de cargar contra don Agustín y don Pedro por lo ocurrido en las últimas horas. Tasio continúa sintiendo un profundo malestar por la pérdida del bebé, y es algo que no puede evitar.

¿Qué sucede en el capítulo 212 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 23 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta exitosa serie diaria que se emite en Antena 3 van a poder ser testigos de cómo, poco a poco, el estado de salud de Julia parece mejorar. La esperanza empieza a hacer acto de presencia en la vida de sus seres queridos. Digna, por su parte, intenta consolar a Inés, que se siente profundamente desconsolada tras el funeral de Mateo.

Fina y Carmen no dudan en trazar un plan para que Claudia mejore a la mayor brevedad posible, mientras Pedro se siente incapaz de ocultar su dolor por más tiempo. Es por eso que acaba derrumbándose, como nunca, frente a Digna. Begoña ha mostrado su apoyo a Andrés, y todo por la profunda culpa que siente tras la muerte de Mateo y la pérdida de ese bebé.

Don Pedro no tarda en culpar a Andrés de lo sucedido. Es más, exige que se haga justicia. Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ver cómo Jesús no duda un solo segundo en cargar contra Joaquín y Luis al descubrir que se han entrometido en la compra de tierras que tenía prevista. Tasio se ve incapaz de sentir un profundo dolor tras la pérdida de su hijo, por lo que acaba derrumbándose frente a Carmen. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.