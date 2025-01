Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando, tarde tras tarde, en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 14 de enero pudimos disfrutar del capítulo 223 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Damián ha hecho saber a sus hijos su firme intención de reconocer a Tasio como descendiente legítimo. Luz, por su parte, no ha dudado un solo segundo en hablar personalmente con Begoña respecto a las dudas que está teniendo sobre si debe o no abandonar la colonia. Fina no ha dudado un solo segundo en convencer a Marta para confesar a Carmen toda la verdad sobre Eladio.

Lejos de que todo quede ahí, Andrés ha dado el importantísimo paso de hacer oficial la noticia del embarazo con la familia. Como no podía ser de otra manera, Jesús no puede evitar disfrutar al máximo del mazazo que esta noticia supone para la relación sentimental de su hermano con Begoña. En cuanto a Damián, da el paso de intentar calmar todos los medios de Marta como consecuencia de las constantes amenazas por parte de Santiago. María, tras recibir una carta de Víctor, no puede evitar peligrar que el plan que se ha propuesto pueda llegar a cumplirse. Claudia no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para dar un toque de atención a Leonor como consecuencia de la actitud que está teniendo. Joaquín ha dado el paso de dar un ultimátum a Gema, pero ella no reacciona como él esperaba, ni mucho menos.

¿Qué sucede en el capítulo 224 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 15 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en Antena 3 van a poder ver cómo Begoña no duda un solo segundo en echar en cara a María que manipule de forma constante a Julia para ponerla en su contra. Por si fuera poco, trata por todos los medios de convencer a Andrés para que no solamente se centre en María, sino también en su futuro hijo.

Visiblemente débil, Tasio opta por hospedarse en la Casa Grande hasta que se recupere. Gema ha dado el paso de confesar a María todos los detalles de la fortísima discusión que tuvo con Joaquín la noche anterior. De esta manera, busca en ella una alianza para poder salir airosa de esta compleja situación.

Leonor vuelve a ser protagonista por diversos problemas en el trabajo, mientras que Luis empieza a darse cuenta que, tal vez, Luz no esté del todo preparada para abandonar la colonia. Santiago, tras escuchar una discusión con Pelayo, decide seguir a Marta, mientras que Andrés decide dar el pésame a don Pedro. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.