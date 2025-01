Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 13 de enero pudimos disfrutar del capítulo 222 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Carmen sospecha que Eladio era un viejo conocido de Tasio. Claudia y Fina, tras la verbena, se preocupan muchísimo por Leonor, puesto que llega tarde a la tienda, y eso es algo poco habitual en ella. Las palabras de Digna, como era de esperar, han calado mucho en Luz, tanto es así que ha empezado a cuestionarse si realmente es egoísta al permitir que Luis deje absolutamente todo por ella.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta sorprendente serie diaria han podido ver cómo Gaspar no ha dudado un solo segundo en animar a Joaquín para que pida a Gema una respuesta. Es el momento de dar ese importantísimo paso, sin importar en absoluto las consecuencias. Por si fuera poco, vemos cómo Andrés parece tener cada vez más claras sus prioridades. Y es que, aunque ama profundamente a su hijo, tampoco está dispuesto a renunciar al amor de Begoña. En cuanto a María, observamos cómo no duda un solo segundo en dar el paso de anunciar a Damián la gran noticia de su embarazo. Marta, por su parte, se ve obligada a enfrentarse a las consecuencias de la paliza a Santiago. Don Pedro está convencido de que no se está haciendo justicia con la muerte de Mateo, mientras que Damián toma una decisión respecto a su relación con Tasio.

¿Qué sucede en el capítulo 223 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 14 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Damián hace conocedores a sus hijos que reconoce a Tasio como descendiente legítimo. Luz, por su parte, ha querido sincerarse con Begoña respecto a las constantes dudas que tiene sobre abandonar la colonia.

Lejos de que todo quede ahí, Fina ha dado el paso de convencer a Marta para desvelar a Carmen toda la verdad sobre Eladio, todo ello mientras Andrés ha reunido a la familia para hacer oficial la noticia del embarazo. Jesús se siente dichoso por el mazazo que esta noticia supone para la relación entre Andrés y Begoña.

Damián intenta calmar a Marta por el profundo miedo que siente tras las graves amenazas de Santiago, mientras que María, tras recibir una carta de Víctor, ve peligrar todo aquello que se propone. Claudia no ha dudado en dar un toque de atención a Leonor por su actitud, mientras que Begoña aprovecha la ocasión que se le ha presentado para plantar cara a Jesús. Entre otras cuestiones, le hace saber que no va a permitir que la separe de Julia. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.