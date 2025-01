No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Atresmedia ha acertado con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 10 de enero pudimos disfrutar del capítulo 221 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Damián abronca a Marta, por lo que las circunstancias no han hecho más que desencadenar su sed de venganza. Leonor levanta muchas pasiones en la colonia, por lo que Claudia se propone vigilarla. Digna ha decidido echar en cara a Luz que su hijo tenga que renunciar a toda su vida por ella, ya que no cree que sea algo justo ni mucho menos. Irene se da cuenta de que don Pedro tiene sentimientos hacia Digna.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido observar cómo Marta no duda en mostrarse agradecida con Tasio tras haber tenido un heroico gesto con ella. Es más, no tarda en confesarle que se siente profundamente culpable por todo lo ocurrido. ¡Es algo que no puede evitar! Ángela se ha dado cuenta de que los De la Reina son conocedores de que Tasio es hijo de Damián. ¡Es algo que no esperaba en absoluto! María ha hecho una firme petición a Luz. ¿En qué consiste, exactamente? En que le haga una revisión para confirmar si realmente está embarazada o no. Marta no puede evitar sincerarse, de una vez por todas, con Fina sobre el papel que jugó en el asunto de Santiago. Luz ha desvelado toda la verdad sobre el embarazo de María a Andrés. Una información que, como era de esperar, ha dejado completamente descolocado al joven. ¡No es para menos!

¿Qué sucede en el capítulo 222 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 13 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo Carmen tiene serias sospechas de que Eladio, en realidad, era un viejo conocido de Tasio. Claudia y Fina, tras la verbena, se preocupan muchísimo por Leonor, puesto que llega tarde a la tienda. Y eso no es algo habitual en ella.

Las palabras de Digna han dejado completamente sin palabras a Luz. Tanto es así que ahora ha empezado a cuestionarse si realmente está siendo egoísta al dejar que Luis lo deje absolutamente todo por ella. Gaspar no tarda en animar a Joaquín para que pida a Gema una respuesta, antes de que sea demasiado tarde.

Andrés no ha tardado en darse cuenta de cuáles son sus prioridades. Es evidente que quiere a su hijo, pero no está dispuesto a renunciar al amor de Begoña bajo ningún concepto. María anuncia a Damián la noticia de su embarazo, mientras que Marta debe enfrentarse a más consecuencias de la paliza a Santiago. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.