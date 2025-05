Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 21 de mayo pudimos disfrutar del capítulo 312 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Digna ha hecho una firme petición a don Pedro. ¿En qué consiste? En que retire de una vez por todas su oferta por las acciones de Julia. Doña Clara se ha roto un brazo, por lo que va a pasar unos días recuperándose en casa de la familia De la Reina. Tasio se ha enterado del robo que han sufrido Claudia y Carmen, por lo que pide ayuda a Marta para tratar de encontrar una solución.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Raúl se muestra decidido a ayudar a Carmen y Claudia, a pesar de que tenía un compromiso con María. Begoña ha confesado a Andrés su intento de convencer a María para que, de ninguna manera, venda las acciones. Teo intenta jugar con Julia pero, a pesar de los esfuerzos, no terminan de tener buena sintonía. Digna se sincera como nunca con Irene y le confiesa la enorme decepción que siente por la manera de actuar de don Pedro a la hora de intentar hacerse con las acciones de Julia. Claudia y Carmen, mientras esperan a recibir ayuda, temen tener que pasar la noche en un barrio tan peligroso, mientras que don Pedro hace saber a María que respeta su decisión de no venderle las acciones de Julia. Eso sí, no duda en aprovechar la ocasión para pedirle algo muy concreto a cambio.

¿Qué sucede en el capítulo 313 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 22 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Digna y don Pedro, tras las dudas, han tomado una drástica decisión respecto a sus planes de boda. María hace saber a la familia De la Reina la decisión que ha tomado en cuanto a la venta de las acciones de Julia, mientras que Teo no parece ilusionado por su primer día de colegio.

Lejos de que todo ahí, Marta se ve obligada a visar a don Pedro y a la guardia civil por lo ocurrido con el robo de la furgoneta. Carmen, por su parte, tiene miedo de que don Pedro dé el paso de poner fin al proyecto de venta a domicilio tras el robo, mientras que doña Clara se da cuenta de que existe cierta tensión entre Pelayo y Marta. Motivo por el cual decide prolongar su estancia en casa de la familia De la Reina.

Por si fuera poco, vemos cómo Pelayo tiene un enfrentamiento con Marta y Damián por dificultar su acuerdo matrimonial, mientras que Raúl busca el perdón de María tras haberla dejado plantada para ir a ayudar a Claudia. Todo ello mientras Andrés se encuentra con algo sospechoso entre la documentación de Jesús. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.