Renacer, poco a poco y con el paso de los meses, se está convirtiendo en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 10 de febrero pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Timur no duda un solo segundo en amenazar a Rengin con no volver a verle si se atreve a confesar que Parla es su hija. Nevra ha perdido el conocimiento mientras bajaba las escaleras de su casa y acaba completamente tendida en el suelo. Timur no puede evitar sentir una enorme preocupación por su madre, por lo que opta por tratar de buscar consuelo en Bahar. ¡No le queda otra opción!

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Selim se da cuenta de que necesita la firma de Rengin para poder recibir la herencia de su padre. A cambio, la doctora le ha pedido ayuda para poder chantajear a Timur para evitar que él vuelva a salirse con la suya. Por si fuera poco, Timur cree firmemente que ha destrozado los sueños no solamente de su mujer, sino también de sus hijos. No puede evitar sentirse profundamente mal al respecto, por lo que trata de poner una solución a esta cuestión a la mayor brevedad posible. ¿De qué forma? Da el importantísimo paso de cambiar su actitud y apoyarles en todo lo que sea necesario, sin importar en absoluto las consecuencias.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 11 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a poder ver cómo Nevra acaba descubriendo que tiene cáncer, por lo que, inevitablemente, muestra una profunda preocupación por su vida. Así pues, ha hecho una firme petición a Timur para que haga las paces de una vez por todas tanto con Bahar como con su familia.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ver cómo Rengin trata por todos los medios de rehacer su vida. A pesar de que quiere intentar olvidar a Timur, lo cierto es que se siente profundamente perdida. Cabe destacar que, además, ha conseguido las pruebas de ADN que demuestran que Timur es el padre de Parla. Bahar, por su parte, intenta superar la complicada situación que está atravesando. Pero no todo queda ahí, ya que encuentra a sus peces muertos, lo que le provoca tener un grave ataque.

Por si fuera poco, Aziz da el alta a un paciente que, tras salir del hospital, se pone muy grave. Tanto es así que tienen que operarla de urgencia. Aunque hacen todo lo que está en su mano, los médicos no consiguen salvar su vida. Aziz se queda destrozado, sobre todo tras saber que la familia de la joven quiere denunciarle. Timur no duda en asumir la culpa. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.