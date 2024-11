La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 25 de noviembre pudimos disfrutar del capítulo 471 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ser testigos de cómo la llegada de Gloria ha supuesto un antes y un después en el día a día de Jana. Al fin y al cabo, no solamente tiene que aprender nuevas costumbres sino que tiene que ir despidiéndose, poco a poco, de sus viejas amigas. Ayala se niega en rotundo a ceder ante las constantes amenazas de Martina y Petra. Es más, no duda en deja claro que su firme intención es seguir en el palacio de los Marqueses.

En cuanto a Catalina y Pelayo, por su parte, tienen planeado marcharse una vez contraigan matrimonio para empezar, de una vez por todas, su nueva vida como futuros papás. Catalina, mientras tanto, ultima los detalles de la boda con las cocineras. Así pues, no tarda en invitar a todo el servicio para que disfruten de esta celebración. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han sido testigos de cómo Martina ha lanzado una importante advertencia a Curro respecto al acuerdo económico que previamente han pactado José Juan y el capitán de la Mata en cuanto a la boda con Julia. Los Marqueses de Luján han dado el paso de asistir juntos a la fiesta de los Condes de Urbizu. A su regreso, todos se dan cuenta de que no se lo han pasado bien ni muchísimo menos. Es más que evidente que las cosas no han salido como esperaban.

¿Qué sucede en el capítulo 472 de La Promesa que se emite hoy, martes 26 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo la asistencia de los Marqueses de Luján a la fiesta de los Condes de Urbizo ha sido un completo desastre. Entre otras tantas cuestiones, Cruz se ha mostrado profundamente disgustada al enterarse de que Rómulo y Pía están trabajando para los Duques de los Infantes.

Como era de esperar, esta noticia no tarda divulgarse a toda prisa por palacio. Dadas las circunstancias, la Marquesa de Luján quiere que Alonso haga algo para solucionarlo pero éste deja muy claro que él no tiene nada que hacer en este asunto. Jana se ve sorprendida al recibir las primeras lecciones por parte de la institutriz. Por la noche, la ex doncella pide a María Fernández que se quede con ella en su habitación.

La boda de Curro sigue su curso mientras que Catalina deja muy claro que tiene intención de quedarse en palacio hasta que dé a luz. El Conde de Ayala ha hecho saber a Ayala que Petra y Martina le han contado toda la verdad. Así pues, le pide que se vaya de palacio. Los cocineros muestran a Catalina el menú de la boda mientras todos continúan desconfiando de don Samuel. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.