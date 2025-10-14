Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’: ¿qué programa ganó ayer, lunes 13 de octubre?

La semana en televisión arranca con un nuevo duelo entre El Hormiguero y La Revuelta, dejando claro que son los programas que dominan las noches y no hay otros candidatos a robarles ese lugar. Eso en la primera parte de la noche, en el mal llamado access prime time, que dura hasta pasadas las once de la noche. En la segunda parte, el dominador vuelve a ser un lunes más MasterChef Celebrity, que se apunta una nueva victoria con una de sus galas de los lunes, siendo imbatible en su horario, que se alarga hasta las dos de la madrugada, para desgracia de sus seguidores. Así quedan las audiencias de televisión de ayer, lunes 13 de octubre de 2025.

Pablo Motos y los suyos vuelven a ganar gracias a la visita de J.J. Vaquero y Goyo Jiménez, logrando un 15,3 % de cuota y 1.859.000 espectadores, manteniendo así los datos con los que cerró la semana pasada. David Broncano también se mantiene por encima del 13,3 % y 1.628.000 espectadores, quedando a exactamente dos puntos de distancia y algo más de 200.000 espectadores, volviendo a perder en esta batalla de los grandes programas de la noche. Como ya es habitual, el resto de programas de la franja están muy lejos de estos dos, quedándose todos por debajo del doble dígito, teniendo una dura lucha por la tercera posición que se lleva Telecinco, aunque por los pelos.

‘Supervivientes All Stars: Última hora’: 7,9 % y 927.000

‘First dates’: 7,7 % y 920.000

‘El Intermedio’: 7,3 % y 906.000

‘Cifras y letras’: 5,7 % y 723.000

En la segunda parte de la noche, pasadas las once de la noche, el liderato pasa a La 1, gracias a una nueva gala de MasterChef Celebrity, que mantiene lejos a la serie turca Renacer, pese a que logra recuperar y superar el 10 % de audiencia. El resto de cadenas apostaron por el cine, siendo Telecinco la que más baja, debido a que Pretty Woman logró hace siete días grandes resultados.

‘MasterChef Celebrity’: 13,8 % y 794.000

‘Renacer’: 10,6 % y 738.000

‘Cine 5 estrellas’: ‘Sin rastro’: 9,4 % y 629.000

‘El Taquillazo’: ‘Shooter: El tirador’: 6,1 % y 411.000

‘El Blockbuster’: ‘Monster Hunter’: 5,3 % y 352.000

Pasapalabra sigue imbatible en la tarde, dejando sin opciones a los demás programas y marcando el Minuto de Oro (el más visto de la televisión en todo el día). 2.983.790 espectadores y un 26,3 % de toda la gente que veía en esos momentos la televisión estaba pendiente del Rosco de Antena 3.

El día, en general, deja como dato relevante que La 1 consigue luchar por primera vez en mucho tiempo con Antena 3 por el liderato en audiencias. Se trata de algo destacable, ya que hasta ahora sólo lo conseguía en momentos especiales gracias a eventos deportivos o en días señalados como los de Nochebuena, Nochevieja o la Lotería de Navidad.