Asraf Beno, protagonista por esta incómoda pregunta sobre Anuar

Sin lugar a duda, Anuar Beno se ha convertido en uno de los concursantes más polémicos de esta edición de ‘Supervivientes 2022’. El hermano de Asraf Beno, quien ha sido tachado de provocador, ha protagonizado algunas de las broncas más monumentales con la gran mayoría de sus compañeros. En la última semana, Kiko Matamoros y Nacho Palau han sido los concursantes que han sufrido el pronto de su compañero.

Su hermano Asraf Beno es su defensor en el plató de ‘Supervivientes’, una tarea que no le está resultando nada fácil. En la misma gala, la colaboradora de ‘Sálvame’ Lydia Lozano le ha comentado que tiene un reto complicado al defender ciertas actitudes de su hermano, a lo que el modelo confesó: “Es verdad que cae mal, yo soy sincero”.

Lejos de zanjarse el tema, Ion Aramendi quiso ponerle en un compromiso al preguntarle si considera que Anabel Pantoja estaba haciendo un mejor o peor concurso que su hermano. “Poniendo en una balanza, ¿quién crees que está haciendo mejor concurso, Anuar o Anabel?”. A pesar de su carácter, el modelo quiso recalcar el gran papel que está haciendo como superviviente: “Cae mal pero está haciendo un grandísimo concurso, también quiero que valoremos a mi hermano”.

En la última gala de ‘Supervivientes’, su hermano volvió a ser protagonista una vez más, aunque en esta ocasión ha sido castigado por la organización. Y todo porque, supuestamente, había engañado a todos cuando hizo fuego por primera vez. Por ello, el programa ha decidido castigarle con una complicada tarea, ser el guardián del fuego de su equipo, y es que, con las complicadas condiciones atmosféricas de la isla, tendrá que emplearse a fondo para que no se apague el fuego. Ante esta acusación, Asraf también se pronunció, aunque en esta ocasión no se mojó tanto: “No lo sé, yo no estaba. Si no ha confesado ya es que no hizo trampas. Es así, no le conocéis”, sentenciaba.