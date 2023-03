Jonan Wiergo, el influencer que revolucionará ‘Supervivientes 2023’: edad, pareja y su nómina

Jonathan Beltrán Wiergo, más conocido como Jonan Wiergo, se llevó una gran alegría cuando descubrió que los responsables de ‘Supervivientes’ le habían elegido para la edición de 2023. Él mismo ha reconocido que lloró al recibir la noticia. Es uno de los platós más fuertes de la temporada. El joven no ha aceptado la propuesta de Telecinco por dinero. Tiene un sueldo muy elevado gracias a su trabajo en las redes sociales y no necesitaba un proyecto de este calibre. Ha decidido participar porque llevaba años con saltar desde el famoso helicóptero.

Jonan Wiergo nació en 1997, es joven, pero asegura que sigue ‘Supervivientes’ desde que tiene uso de razón. Se ha hecho conocido gracias a sus publicaciones de Instagram y no cabe duda de que revolucionará la isla. Sus seguidores están emocionados, no esperaban que diera un paso tan importante. Sabe que será duro, pero asegura que tiene muchas ganas y que está deseando empezar. De momento los medios están investigando en su vida privada y han salido a la luz cosas muy interesantes.

Jonan Wiergo tiene amigos muy famosos

El concursante está bien relacionado. Mantiene una amistad muy especial con Dulceida, una de las mejores influencers de España. Se hizo conocido en 2015, cuando se abrió un canal en Youtube y empezó a publicar vídeos de diferentes temáticas, pero sobre todo se dedica a reivindicar los derechos del colectivo LGTBI. Su presencia en redes es muy importante y ha dado voz a sectores que necesitaban tener más visibilidad. Una de sus intenciones es llevar su lucha a la televisión, de ahí que haya tanta expectación.

Las redes se han rendido a sus pies. Nació en Valencia, pero actualmente es conocido en todo el país. Su carrera es imparable. Ha ejercido de modelo para firmas muy importantes y también trabaja patrocinando productos de marcas bastante prestigiosas. Sabe que el éxito es sinónimo de esfuerzo, por eso está decidido a hacer cualquier cosa por triunfar en Supervivientes. Ha reconocido que está ligeramente asustado porque le han avisado de que el concurso es bastante exigente, pero piensa que está preparado.

El modelo es vegetariano

Jonan ya tiene experiencia en televisión. En 2016 participó en Pekín Express y en 2022 fue asesor del dating show ¿A quién le gusta mi follower? Es evidente que tiene talento para los medios de comunicación, por eso le han elegido para participar en Supervivientes. “Lo llevo esperando mucho tiempo. Lo voy a dar todo, estoy muy feliz y espero que me apoyéis a tope”, les dice a sus seguidores. Nadie ha olvidado que tiene un probelma.

El valenciano es vegetariano y ha dejado muy claro que no va a alimentarse de animales, por mucho hambre que pase. “Mi idea no es comer peces”, ha declarado. No es la primera vez que concursa alguien vegetariano, pero es evidente que esta circunstancia no es sencilla en la isla. Tendrá que esforzarse un poco más para conseguir comida que no venga de ningún animal y eso es complicado. Hay veces que los cocos están en mal estado y las almendras no son muy numerosas.

Tiene novio desde hace 6 años

Jonan Wiergo está felizmente enamorado. Mantiene una relación sentimental con Christian Tomás desde hace más de seis años. Muestran su relación en las redes sociales. Christian le apoya en esta aventura, prueba de ello es que le defenderá mientras aguante.