Ariana Grande recibe las primeras críticas por su bebida de ‘Starbucks’

La cantante norteamericana autora de temas como ‘God is a Woman’ o ‘7 rings’ entre otros, ambas canciones que recalcan la importancia de la mujer en la sociedad, ha hecho recientemente una nueva colaboración con la marca ‘Starbucks’, quienes conjuntamente lanzaron una nueva bebida personalizada inspirada en el disco ‘Sweetener’ de Ariana Grande.

Esta bebida, llamada ‘Grande’s Cloud Macchiato’, hecho con jarabe de espresso y sabor a vainilla, es una nube de espuma de leche fría con varios chupitos de café y decorado con caramelo. Pero esta nueva bebida, que ya se incluye en el propio catálogo de la exitosa marca de café, no ha sido bien acogida por los seguidores de la cantante, ya que en el plan de marketing para dar a conocer este producto, ha salido a la luz que en su composición existen dos productos de origen animal.

La polémica viene cuando los fans de Ariana Grande se le han echado encima al criticarla por haber promovido la venta de una bebida con derivados animales, cuando la propia cantante reconoció ser vegana en una entrevista que hizo en el año 2013 y que actualmente tras estos años sigue promoviendo el no uso de productos procedentes de animales.

Ariana Grande's Starbucks drink has milk and eggs in it and she's supposed to be vegan and now I'm never listening to one of her songs AGAIN 😡

— Zach Hoschar (@mandatorycloud) March 9, 2019