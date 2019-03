Ariana Grande tiene miedo porque allanen su casa

La cantante americana Taylor Swift ha sido la protagonista de estos días pasados tras protagonizar un desagradable incidente. Se trata de un hecho no aislado que ya había sufrido la cantante con anterioridad en otras ocasiones, en la que hace apenas unos días, un hombre llamado Roger Alvarado fuese detenido dentro del domicilio de Taylor Swift tras haberse colado en él.

Este hombre ya había sido acusado de acoso, robo y violación tras haber incumplido la orden de alejamiento impuesta por la propia Taylor Swift en el pasado, por lo que el hecho de que se haya repetido el suceso ha alarmado a los vecinos de Taylor Swift que residen por la zona y a otras estrellas musicales que tienen miedo de que les ocurra lo mismo.

La cantante más asustada con toda esta historia ha sido Ariana Grande, la cantante activista que defiende la importancia de la mujer en sus canciones y ex estrella Nickelodeon con la serie ‘Victorious’. Este hecho ha provocado que Ariana Grande se haya asustado al conocerse que este acosador de Taylor Swift, que fue detenido hace años por haber sido descubierto durmiendo en la cama de la cantante y tras pasar meses en prisión, se haya vuelto a colar en la casa estando en libertad vigilada.

La razón por la que Ariana Grande piensa que podría ser la siguiente en este hecho delictivo es que últimamente recibe muchos comentarios negativos e insultantes por parte de haters en sus redes sociales. O incluso va más allá afirmando que podrían darse casos de que no fueran haters, si no fans que no tiene control sobre el acercarse a la cantante dentro del marco legal y que con el uso de las redes sociales tienen más libertad de actuación al conocer información que la propia Ariana Grande publica.