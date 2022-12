Antonio Orozco: el valioso consejo a Javi Crespo, ganador de ‘La Voz’

En la última gala de La Voz emitida en Antena 3 el pasado viernes 16 de diciembre, Javier Crespo se coronaba como ganador del programa tras su interpretación de La Bachata, canción de Manuel Turizo, que gustó mucho al público al llevarla a su terreno. El joven pertenecía al equipo de Antonio Orozco, por lo que este ganó su primer triunfo como coach del programa.

Javier Crespo, ya había participado anteriormente en La Voz Kids, convirtiéndose en finalista dentro del equipo de Vanesa Martín. Él mismo afirma que poco queda de ese niño que se presentó en el pasado, y ahora puede tomar sus decisiones a la vez de explorar diferentes estilos. El cantante se proclamó ganador con el 40% de los votos del público.

El momento en que Eva González consagró a Javier Crespo como ganador de «La Voz»





Cuando Eva González pronunció su nombre, no se lo podía creer, en ese momento, el joven se quedó en shock y aprovechó para darle las gracias a su coach: “Yo no sé qué se dice cuando se gana esto. Solo puedo decir que gracias, Antonio, porque confiaste en mí desde el primer momento. Gracias a todo el público que me ha visto desde casa, esto es una locura”, exclamaba muy contento, pero todavía sin asimilar lo que había pasado.

«La Bachata», la canción con la que Javier Crespo se consagró en «La Voz»



Recientemente, el ganador habló para El Confidencial y aprovechó el momento para volver a darle las gracias a su coach: “Me ha enseñado a tomarme las cosas con mucha humildad, con mucha cabeza, como él se las toma. A dar las gracias por todo”, reconocía muy agradecido. Antonio Orozco también tenía unas palabras que dedicarle a su joven promesa: “Hemos trabajado bastante duro, tanto él como yo, ha merecido la pena. Tenía un presentimiento de que con él iba a hacer un camino muy guay. Se ha visto que hemos confiado mucho el uno en el otro”, explicaba muy contento y orgulloso de haberle llevado hasta la final.