Tras el éxito de su primer vídeo, ‘Yo me rebelo’, Antonio David Flores ha vuelto a criticar duramente al programa en el que trabajó como colaborador, ‘Sálvame’. En esta ocasión, el ex guardia civil ha querido relatar a través de su canal de YouTube uno de los momentos más desagradables que vivió durante su época en el programa del corazón.

Antonio David Flores se remonta al año 2020, cuando denunció públicamente la existencia de una «mano negra» que quería acabar con su carrera televisiva. «Casi me toman por un maníaco y un obsesivo cuando llegué a plantear la existencia de una mano negra detrás de mí. Hicieron la coña y colocaron, donde yo estaba sentado, a un tipo con una mano», explicaba.

«Claro, en aquel momento yo me lo tome a mofa», continuaba. «Intentaron ridiculizarme pensando precisamente eso, que era un obseso y que pensaba que había gente detrás que quería hacerme el mal y hacerme daño en el plató y en el programa. Y ahora que pasan los meses, les preguntaría yo a ellos: ¿a que había una mano negra? ¿A que sí la había?», añadió.

Según el propio Antonio David, su verdadera mano negra eran ellos mismos, los directores de ‘Sálvame’ y La Fábrica de la Tele. «De hecho, no solo ellos son la mano negra. Tenían socios y compañeros de viaje. Me reafirmo en lo mismo que dije en su momento en plató. Fidel formaba parte de esa mano negra», Antonio David apeló directamente a la actual pareja de Rocío Carrasco.

«Esa vinculación que existe entre Fidel y David Valldeperas, director de ‘Sálvame’, es obvia. La hemos visto. Está publicado», sentenció Flores. Unas polémicas declaraciones que han causado gran revuelo en los medios de comunicación.

Con el fin de argumentar estas palabras, el malagueño se refirió a un corte de un vídeo de Karmele Izaguirre. Según él, la periodista relataba que Fidel Albiac estaba obsesionado con acabar con la carrera televisiva de Antonio David. «Fidel se hizo mi amigo y me filtraba información de Antonio David. Estaba completamente obsesionado con Antonio David. Seguía sus pasos y me decía que dijera todo lo que él me contaba».