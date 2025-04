No es ningún secreto que Anita Williams y Montoya se convirtieron, indudablemente, en dos de los grandes protagonistas de la octava edición de La isla de las tentaciones. La catalana y el andaluz vivieron intensamente esta experiencia que les cambió para siempre la vida. A pesar de que acabaron tomando caminos separados, tuvieron la oportunidad de participar en Supervivientes 2025. De hecho, gracias a este reality, los dos han empezado a acercar posturas, convirtiéndose en un gran apoyo para el otro en esta aventura. Es más, durante su paso por los Cayos Cochinos de Honduras, se han dado algún que otro beso creyendo que no estaban siendo grabados por las cámaras del concurso. Pero no todo queda ahí, puesto que llegaron a saltarse las normas juntos en un instante en el que Anita Williams llegó al límite. En la playa, en una conversación con Álvaro Escassi, la catalana optó por sincerarse como nunca.

«Es él o nadie. Y viceversa», comentó la ex participante de la octava edición de La isla de las tentaciones, y añadió: «Él no puede entregarse a otra mujer, no le nace, porque considera que valemos mucho para eso». Así pues, de esta manera, Anita Williams confesó que, a pesar de todo lo vivido en los últimos meses, no puede estar más enamorada de Montoya. Unas palabras por las que Álvaro Escassi no dudó en felicitarla: «Es muy díficil encontrar una persona con la que te guste tanto estar», alcanzó a decir el concursante de Supervivientes 2025. A pesar de todo, la catalana quiso dejar claro que, por el momento, están pasando una etapa de prueba para ver qué pasa entre ellos. Al fin y al cabo, han vivido cosas tremendamente fuertes a nivel emocional en un corto periodo de tiempo. Es un hecho que es complicado solucionar las diferencias, pero no es algo imposible ni mucho menos.

«De momento no somos pareja, estamos reconociéndonos», aclaró la concursante de Supervivientes 2025, y fue más allá: «Eso es bueno también, porque nos hemos dado cuenta de que nos han faltado muchas cosas», explicó. Si hay algo en lo que ha querido hacer hincapié es que esta situación le ha hecho ser consciente de todos los problemas que ambos han experimentado durante estos meses.

Lejos de que todo quede ahí, Anita Williams aprovechó su conversación con Álvaro Escassi para sincerarse aún más sobre su vínculo con Montoya: «El otro día, cuando hablaba Borja en palapa, llorábamos los dos porque es lo que nos pasó a nosotros, que no había comunicación. Dejamos de ser pareja para centrarnos en el niño».

A pesar de todo lo vivido en los últimos meses, desde que pusieron punto y final a su etapa en La isla de las tentaciones y su posterior emisión en Telecinco, ella ha llegado a una conclusión muy concreta, y es que no le cambiaría por nada ni por nadie: «Ya no es pareja, es familia». ¡Qué palabras tan bonitas y tan emotivas!