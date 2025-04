El pasado martes 15 de abril, los espectadores de Supervivientes 2025 pudieron disfrutar de una nueva entrega de Tierra de Nadie presentada por Carlos Sobera. Entre otras tantas cuestiones, fueron testigos de cómo se dio a conocer el nombre del primer salvado de la semana, pero también de la desgarradora reacción de Almácor al saber que tenía que abandonar la aventura. Pero no todo quedó ahí, ya que se abrió la palapa de manera excepcional para que, de una vez por todas, Manuel González, Nieves Bolós y Makoke se reuniesen con el resto de sus compañeros. Así pues, por fin se desveló uno de los grandes secretos para los concursantes: la existencia de Playa Misterio. Como era de esperar, la entrada de Manuel González a palapa no dejó indiferente a nadie, sobre todo a Anita Williams y Montoya. Es más, la catalana, nada más verle, no pudo evitar romper a llorar.

«Me ha venido muy bien todo este tiempo para reforzar cosas con Montoya y no quiero que se fastidie otra vez», confesó la ex participante de la octava edición de La isla de las tentaciones, para tratar de explicar por qué había reaccionado de esa manera. Dadas las circunstancias, Montoya no tardó en acercarse a ella para darle un fuerte abrazo para tratar de calmarla: «Es una persona invisible, quiero que estés bien», comentó el de Utrera. Lejos de que todo quede ahí, Anita Williams llegó a agobiarse tanto que no dudó en sincerarse con sus compañeros: «Me quiero ir a mi put* casa». La respiración de la catalana iba agitándose cada vez más, provocando una situación que llegó a preocupar a Carlos Sobera, tanto que mencionó un posible ataque de ansiedad. Algo que quedó descartado al instante, aunque Joshua Velázquez sí que quiso aclarar algo: «La he visto llorar un montón de veces, pero nunca así».

Por suerte, el mal rato de Anita Williams quedó atrás al reencontrarse con Makoke, la persona que se convirtió en su gran confidente en Supervivientes 2025. Con Nieves Bolós, en cambio, mostró cierta indiferencia. Eso sí, no todo quedaba ahí, puesto que Anita y Damián, como líderes de Playa Furia y Playa Calma, debían escoger cada uno a uno de los habitantes de Playa Misterio.

La joven se planteó la posibilidad de contar con Manuel González en su equipo para que Montoya no lo pasase mal, pero rápidamente descartó esa posibilidad. Finalmente, decidió quedarse con Nieves Bolós, mientras que Damián Quintero escogió a Makoke. Entonces, ¿qué pasaría con Manuel González?

Como consecuencia del abandono de Almácor por decisión del equipo médico del reality, el gaditano pasa a convivir en la misma playa que Montoya. Por lo tanto, la idea principal de Anita Williams de librar a su ex pareja de la presencia de la persona con la que estuvo en La isla de las tentaciones se ha visto chafada.