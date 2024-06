Ángel Cristo Jr confirma una inesperada información sobre Miri: «Más de una vez…»

El pasado domingo pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes: Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda. Entre otras cuestiones, pudimos conocer el nombre del nuevo expulsado de la edición pero, además, fuimos testigos de una confesión de Ángel Cristo Jr que no dejó indiferente a nadie.

No es ningún secreto que el hijo de Bárbara Rey y Miri jamás llegaron a entenderse. De hecho, los dos tuvieron numerosos enfrentamientos durante su participación en Supervivientes 2024. Es entonces cuando, en el debate del pasado domingo, el ex concursante aprovechó para hacer una inesperada confesión que tenía una estrecha relación con la ex aspirante de MasterChef.

Todo comenzó cuando, el padre de Miri se encontraba defendiendo a su hija en plató. Entre otras cuestiones, aseguró que cuando su hija estaba mal el resto de concursantes se ponían en su contra, aprovechando esa debilidad: «La ven buena adversaria, buscan cualquier excusa para darle un toque». No tardó en destacar la enorme fuerza que tiene su hija a pesar de los instantes complicados.

Eduardo, padre de Miri, asegura que cuando su hija está de bajón, el resto de concursantes aprovechan para ir a por ella #ConexiónHonduras14 https://t.co/Q4YXCZAxY4 — Supervivientes (@Supervivientes) June 9, 2024

En ese preciso instante, y tras decir que Miri es «una gran superviviente», Ángel Cristo Jr no tardó en refrendar el discurso de Nagore Robles, que se mostraba convencida de que la joven era criticada por hacer las cosas por y para hacer televisión. Fue entonces cuando el hijo de Bárbara Rey sorprendió a la audiencia con una confesión.

«Más de una vez ella le ha hecho a las cámaras así para que vinieran a grabar algo que tenía pensado hacer con otros compañeros», reconoció el ex concursante de Supervivientes 2024. Se trata de un dato verdaderamente sorprendente y, además, hasta ahora desconocido. ¡Todos se quedaron sin palabras!

Miri se convierte en la nueva expulsada de Supervivientes 2024

El pasado domingo, y de forma excepcional, se abrió la palapa del reality de Telecinco. Los concursantes no tenían ni la más remota idea de lo que iba a ocurrir, por lo que se quedaron verdaderamente impactados cuando Sandra Barneda y Laura Madrueño confirmaron que, esa misma noche, alguien iba a poner punto y final a su etapa en Supervivientes 2024.

Tras realizar hasta dos ceremonias de salvación, en las que Marieta y Rubén Torres recibieron el apoyo del público, por lo que la decisión final estaba entre Miri y Arkano. A pesar de que el freestyler dejó claro que tenía ganas de dar por terminada esta aventura, el público decidió votarle para que se salvase.

La joven, entre lágrimas tras saber que era la nueva expulsada, no tardó en agradecer la oportunidad que se le ha brindado pero, sobre todo, dedicó un mensaje a sus ya ex compañeros: «Os quiero un montón, tenéis un corazón enorme todos. Me voy a comer, lo hago contenta aunque no lo parece, estoy muy feliz y quiero dar las gracias a todos, a todo el equipo, es el mejor programa en el que he estado en mi vida».