Anabel Pantoja ‘traiciona’ a su tía Isabel Pantoja «a escondidas»

Isabel Pantoja sigue sin tener relación alguna con sus hijos, que ni le felicitaron en su cumpleños, pero hasta ahora quedaba siempre a su lado su sobrina Anabel, la que nunca le fallaba. Pero esta relación de tía y sobrina se puede ver afectada por una información que no sería del gusto de la cantante.

La relación con Isa y Kiko parece que se vaya a recuperar, al menos en el corto plazo, pero la lista de gente que se aleja de la tonadillera no deja de crecer. La última, que se sepa, es su amiga Maribel, que durante los últimos meses se convirtió en su sombra y en su gran confidente, pero eso ha cambiado por completa y ahora el contacto es nulo.

El punto de unión que siguen teniendo es Anabel Pantoja, aunque para ser más exactos es David, su pareja. Mariló es la jefa directa del padre del futuro hijo de Anabel, ya que él trabaja en su clínica y por eso llegó a viajar junto a la cantante entre el equipo de confianza en su gira americana.

El primero en dejar caer esta información fue Kike Calleja en TardeAR, pero ha en Vamos a ver donde ha podido dar más detalles de este asunto. «Yo considero que es una traición que no se espera y que no le va a sentar nada bien ni a Isabel Pantoja ni a nadie de su familia», adelantaba Kike.

«Me consta que Isabel desconoce esta información. Puede que le siente mal. El pasado martes hubo una cena de cinco personas en Córdoba. En esa cena estaba Mariló, dos personas que se parecen a ella, que debían ser familia, y estaban en un tono distendido y llama la atención que la persona que estaba allí es Anabel Pantoja con su novio David», ha desvelado.

Sin saber qué ha ocurrido entre Isabel y su gran amiga, su relación está completamente rota y el periodista tiene claro que «cuando Isabel y Agustín vean el plan en el que estaban…». «A mi me consta que se intentó mantener en secreto y entiendo que va a sentar mal», explicado.

Ante las dudas de su podría ser un encuentro casual, Calleja ha develado todas: «Ha sido una quedada, estaban de risas en un ambiente distendido como si no hubiese ocurrido nada. Que Anabel se siente en esa mesa con Mariló puede sentar mal a Isabel».

Isa Pantoja reacciona a este gesto de Anabel Pantoja

Al ser viernes, Isa Pantoja estaba en el plató del programa debido a que es el día en el que acude cada semana a colaborar. Como suele ser habitual en ella, no tiene problema en hablar sobre su familia aunque en este caso le intentaba quitar importancia al asunto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

«Yo creo que si ella lo ha hecho en un restaurante no lo ve tan mal, porque podía haberlo hecho en una cena íntima y no en un restaurante donde todos le pueden ver. Yo entiendo que no debe haber problema y si le sienta mal a mi madre, eso es lo que pasa cuando expone cosas, que hay personas a las que puede doler», ha dicho intentando ayudar a su prima, con la que tiene una gran relación.

En cambio, no ha tenido tanto cariño con su madre y le ha llegado a recordar que le dolió mucho que protagonice vídeos emocionándose al saber el sexo del bebé de Anabel mientras hace meses que no sabe nada de Albertito, su nieto. Según su opinión, el enfado entre Mariló y la cantante no debe de ser tan grande cuando Anabel ha acudido a esta cena sin temor a ser vista en ella.