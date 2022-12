Anabel Pantoja entra en directo en ‘Sálvame’: «No tenéis respeto ninguno»

Desde el día que falleció Bernardo Pantoja, las tensiones en el programa Sálvame no han parado de aumentar. Este miércoles 30 de noviembre, Anabel Pantoja entraba en directo al programa para pedir que se dejara de tratar el tema de su padre, sobre todo por la manera en la que lo estaban haciendo.

Junco, viuda de Bernardo Pantoja, fue entrevistada por los reporteros del programa y se pronunció sobre la relación que tenía su marido con Isabel Pantoja. La japonesa se quejaba de que la tonadillera esté tratando de echarla de su casa: “Esa casa es mía y cuando yo cambie la cerradura tú no puedes entrar”, respondía a los reporteros.

Anabel Pantoja no entiende cómo se ha abordado la noticia del fallecimiento de su padre en el programa #yoveosálvame

https://t.co/Yd7a4hzlQ1 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 30, 2022

Anabel Pantoja, cansada de que se siguiera hablando de su padre y sacar teorías que nadie sabía si eran ciertas, llamaba en directo a su compañera Gema López. “¿Es normal que se esté hablando aún de mi padre? ¿Tanto contenido dan Junco y mi padre? ¿Podéis dejarle descansar? No tenéis respeto ninguno, no es un personaje público”, comentaba muy enfadada con Sálvame.

Pero no acababa aquí ya que, ante la insistencia del programa para sacarle información de lo que había pasado y lo que pasará en su familia, Anabel se mostraba todavía más disgustada. “Lo que no voy a entender nunca es que se hable una tarde tras otra de si mi padre hizo esto o si hizo lo otro, ¿Se va a dejar de hablar de mi padre o esto es la saga de Star Wars?», puntualizaba la influencer.

Ante la pregunta de cómo es su relación con Junco y si las declaraciones que hizo eran verdaderas o falsas, también tenía algo que decir: “La falta de respeto lleva viniendo desde el viernes. Esta mujer ha sido su compañera. La que me he tragado el tanatorio y que mi padre se me fuera, he sido yo y esa señora también. Ha estado y que no diga que no se la ha invitado”, aclaraba tratando de dejar el tema zanjado.