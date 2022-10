Ana Rosa Quintana se pronuncia sobre el despido de Rocío Flores de su programa

El programa de Ana Rosa, que hasta hace poco se encontraba huérfano de la propia Ana Rosa Quintana, celebraba su vuelta por todo lo alto hace tan solo unos días. Sin embargo, para esta nueva temporada el programa cuenta con ausencias que no han pasado por alto al público.

Era la propia presentadora la que, aprovechando la vuelta de Olga Moreno a la vida pública, explicaba la ausencia de Rocío Flores como colaboradora. La joven anteriormente era colaboradora habitual del programa en la sección de sociedad. No hay que obviar tampoco el motivo por el que Olga Moreno estaba en el programa. La que fuera la madrastra de Rocío ha rehecho su vida con Agustín Etienne, anteriormente representante de ambas. Esto no ha sentado bien a la hijastra, que actualmente busca otro manager.

Rocío Flores rompe sus lazos profesionales con su representante al saber que inicia una relación con Olga Moreno #AR18Ohttps://t.co/N6U2vnt6sI — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) October 18, 2022

Diferentes medios de comunicación afirmaban que Rocío Flores había sido despedida de El programa de Ana Rosa, aunque la realidad es bien distinta. La presentadora dejaba claro que “hay que llegar a un acuerdo y, de momento, todavía no se ha llegado”. Para posteriormente añadir que estaba en el aire y a ella no le cuentan mucho. El contrato como colaboradora de Rocío habría expirado y por eso no se encontraría en la actual temporada ni tampoco lo estuvo en la especial de verano.

Al parecer, la hija biológica de Rocío Carrasco pediría una gran suma de dinero y por eso no se habría llegado a un acuerdo económico. Fue Unicorn, la productora de la propia Ana Rosa Quintana, la que dio la oportunidad a Rocío Flores de saltar a televisión debido al potencial que veían en ella como fuente de información. Al final su aportación fue escasa ya que prefería callar ante muchas cuestiones sobre su familia. Joaquín Prat llegó hasta a acusarla de ser “poco generosa con el programa”.

Todo esto aparte, la información que se conoce hasta la fecha no descarta la posible vuelta de Rocío Flores como colaboradora a El programa de AR. Este hecho dependerá de si se llega por fin al ya mencionado acuerdo económico o no.