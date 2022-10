Ana Rosa Quintana: La condición que le pusieron los médicos para volver a su programa

Ana Rosa Quintana ha regresado a la televisión después de un año en el que ha tenido que recibir tratamiento por un cáncer de mama. La vuelta a Telecinco con El programa de Ana Rosa ha sido celebrada por todo lo alto.

El día anterior a su vuelta al programa rulaba por las redes sociales un video donde las personas más influyentes de España le mandaban todos sus ánimos, en el podíamos ver a políticos como Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso, o celebridades como Bustamante, Belén Esteban y muchos más.

En su primer programa, Ana Rosa daba un discurso de bienvenida dando las gracias a todas las personas y médicos que han estado apoyándola y tratándola para que se recuperase. Sin embargo, ha desvelado que los médicos le pusieron una condición para poder volver al trabajo.

“Mi vida tiene que cambiar yo ahora no puedo tener el ritmo de vida que tenía antes. Mis médicos me han dejado incorporarme, pero con el compromiso de que me voy a cuidar. Cuando termine en el programa, que es intenso, no voy a hacer más cosas, voy a descansar todo lo que pueda y no tener más estrés ni disgustos”, comentaba Ana Rosa durante el programa.

Además, ha explicado que, durante su tratamiento, debía tener mucho cuidado con las defensas. “Tu vida se limita a estar en buenas condiciones para no perderlas. Yo no podré decir que estoy curada hasta dentro de 5 o 7 años, esto no es de un día para otro”.

Siguiendo la recomendación de sus doctores, esos cambios ya han empezado pues no estará al frente del programa todos los días. “Tengo que empezar poquito a poco y los viernes no voy a venir. Me han pedido acotar la semana e ir poco a poco. Es como cuando empiezas a entrenar y te vas haciendo, pero al principio tienes agujetas. Pues tengo agujetas mentales», explicaba la presentadora.