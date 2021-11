Después de su éxito con temas como ‘A Un Paso De La Luna’ o su reciente hit ‘Solo’, junto a Omar Montes, Ana Mena se ha consagrado como una de las artistas españolas más aclamadas. Prueba de ello es su reciente premio en Los40 Music Awards que la catalogaron como ‘Artista del 40 al 1’.

Su música traspasa fronteras gracias a sus colaboraciones con artistas como Fred de Palma y Rocco Hunt. Es por esto por lo que sus últimas publicaciones en Instagram han creado mucha expectación, llegando a especular de una posible participación de la malagueña en Eurovisión 2022.

Todo comenzaba con una fotografía que colgó en su perfil de Instagram, donde podíamos ver a Massiel durante su participación en el festival de música más conocido de Europa. De esta manera, los comentarios de la foto se llenaban de fanáticos eufóricos vinculándole como la posible representante de España en la siguiente edición del festival.

No contenta con esto, Ana Mena publicó una foto de Briggite Bardot bajo el título de «inspiración», dejando aún más desconcertados a los eurofans. Sin embargo, todas estas imágenes formaban parte de la promoción de su nuevo sencillo ‘Música Ligera’.

Ya disponible “MÚSICA LIGERA” en todas las plataformas 🎙🤎 os gustó????? https://t.co/mUXLWvsgWM pic.twitter.com/mNYHBiZIN4 — Ana Mena (@AnaMenaMusic) November 25, 2021

Se trata de un tema en el que la cantante se transporta a los años 70 ( de ahí las fotos que publicó en su Instagram) donde nos habla de una historia de desamor al más puro estilo Bardot. «Música Ligera tiene alma italiana y homenajea a ese primer pop que surgió en España e Italia en los 60 y que conectó con ambos países», explicaba.

«Con esta canción he querido recuperar el pasado y agradecer todo lo bueno que me está sucediendo. Parar y mirar atrás, con humilde admiración, a algunas de las grandísimas artistas que me han inspirado», escribía a través de una publicación en sus redes sociales.

«Me considero una persona conectada con las tendencias musicales del momento, pero la música que me hizo artista, está hecha de todas esas preciosas melodías», quiso recalcar la malagueña. De esta manera, quedaron disipadas todas las dudas sobre su posible candidatura en Eurovisión.