‘Amar es para siempre’, poco a poco y con el paso de las temporadas, ha conseguido hacerse un hueco en el día a día de miles de personas en nuestro país. ¡Es algo que se han ganado a pulso! El pasado lunes 3 de enero pudimos disfrutar del capítulo 2275 donde observamos cómo Ismael estaba convencido de que Penélope iba a dejar a su marido.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2276 de ‘Amar es para siempre’. De esta manera tan concreta, vemos cómo Santiago y Penélope siguen aparentando que son un matrimonio feliz, algo que destroza por dentro a Ismael. Parece que, poco a poco, ese sueño del camarero de vivir junto a ella se desvanece.

Carmen, por su parte, toma la decisión de reunirse con Uriarte por un fin muy concreto: aclarar, de una vez por todas, el asunto del testamento de Germán. La mujer está absolutamente convencida de que todo ha sido una mentira de él para poner en jaque la estabilidad de la juguetería más famosa de la Plaza de los Frutos.

Fran no da crédito y pide explicaciones a Uriarte después de saber quién es el verdadero heredero de Garlo. 😲 #AmarEsParaSiempre

A pesar de todo, el empresario ha aprovechado la ocasión para reafirmarse: existe un testamento que perjudica claramente a Raúl. Emilio cada vez está más desatado mientras que Medina decide verse con Carlos Halcón. A pesar de los esfuerzos, es más que evidente que este encuentro no sale como esperaba.

Penélope, por su parte, ha descubierto un dato de lo más perturbador sobre Santiago. Se trata de una información que su marido no está dispuesto a darle a conocer, por lo que toma la decisión de investigar por su cuenta. Fran no consigue, bajo ningún concepto, que Raúl le perdone por sus continuas acusaciones. Guillermo ha tomado una decisión de lo más contundente y trascendental que afecta, de manera directa, a Cristina. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Amar es para siempre’, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.