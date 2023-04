Amaia, a punto de estrenar su versión de ‘Fiebre’ de Bad Gyal

Amaia no es una habitual de las redes sociales, por eso la sorpresa fue doble cuando el pasado martes subió una publicación anunciando nueva música. La artista lanza mañana su propia versión de Fiebre, el mítico tema de Bad Gyal.

La versión original de esta canción supuso el lanzamiento al éxito de la cantante catalana, ya que con él inició su carrera y su popularidad se extiende hasta nuestros días. No es para menos puesto que fue lanzada en 2016 como parte de su primer álbum, Slow Wine Mixtape. Esta canción marco un antes y un después no solo en su carrera, sino en la música en general. Por eso no es de extrañar que la pamplonesa haya elegido este tema y no otro para versionarlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de amaia romero (@amaia)

La cantante ha elegido Instagram para publicar el anuncio oficial del estreno y lo ha hecho con todo lujo de detalles. Amaia ha subido tres fotografías y en las dos primeras aparece ella misma posando con un chándal igual al que viste uno de los protagonistas del videoclip de la canción original. La tercera es la portada oficial del sencillo que está dibujada por Ángela Bacher y se trata de un colorido conejito de peluche bastante psicodélico a cuyo lado aparece un termómetro.

La cantante ya ha interpretado muchas veces esta versión en sus conciertos de la gira Cuando no se quién soy y no ha pasado desapercibida con ella. Pareciéndose poco o nada a la original, la pamplonesa hace una dulce y emotiva cara B a piano del animado Fiebre de Bad Gyal. Sin embargo, algunos apuntan a que el lanzamiento del viernes 21 no se parecerá al de los conciertos.

Detrás de las mezclas del tema está Slatin, un productor y dj más próximo al sonido techno. Por este motivo, además de por la estética de la portada, no son pocos los fans que creen que esta versión tendrá algo más que un piano y quizá Amaia incluso se atreva a experimentar un poco con el hyperpop.