Alonso Caparrós sorprende a Terelu Campos al sincerarse sobre sus sentimientos

El primer programa de Sálvame de 2023 ha estado cargado de sorpresas. Carmen Borrego , como directora del programa, tomaba la decisión de poner a su hermana Terelu Campos junto a Alonso Caparrós como presentadores. Una pareja que ha dado mucho de qué hablar pues en el pasado tuvieron mucha química, cuando formaban parte del programa Día a Día.

Tras hacer un repaso de los buenos momentos que ambos vivieron en plató y de las chispas que saltaban cuando estaban juntos, quisieron dedicarse unas bonitas palabras: “Mi mujer me ha dicho que sea un señor y un caballero. Lo que sí es cierto es que eras increíblemente guapa, impresionante”, expresaba Caparrós. Terelu también tenía algo que decirle: “Tú también eras increíblemente guapo”, contestaba entre risas.

.@salvameoficial recuerda los años en los que Terelu Campos y Alonso Caparrós fueron compañeros y saltaban chispas entre ellos: «Era mucho más bonito y más importante de lo que crees» #yoveosálvame https://t.co/EyDGCr2p17 — Telecinco (@telecincoes) January 2, 2023

“Fue una de las etapas más importantes de mi vida, y aunque parecía que era meramente una cuestión de apretón de sexo, lo que yo sentía por ti era mucho más bonito e intenso de lo que crees. Guardo un recuerdo muy bonito, aunque breve. Siempre nos pasa, echas la vista atrás y recordando aquello me parece muy bonito, pero breve”, expresaba Caparrós, ante la sorpresa de los allí presentes.

“Si hubiese sido por mí, habría un Alejandrito”, añadía impactando a todos sus compañeros. Terelu Campos quiso contestarle abriéndose en canal para mostrarle sus sentimientos: “De eso he aprendido una cosa, Hija ve hacia el final y no seas gilipollas. Al final no hubo ocasión ni circunstancia”, se lamentaba, aunque feliz de volverse a encontrar. Alonso Caparrós se abrió todavía más y contó que “Se quedó con el corazón roto porque nunca tuve oportunidad de decírselo”, expresaba. Eso sí, los dos tienen claro que ahora mismo no podría surgir nada entre ellos.