Alma Bollo confiesa el verdadero motivo por el que no muestra a su novio en Instagram

Alma Bollo se convirtió, sin lugar a dudas, en una de las grandes protagonistas de Supervivientes 2023. La hija de Raquel Bollo, tras pasar varios meses en los Cayos Cochinos de Honduras, está disfrutando al máximo de su verano. Y no lo está haciendo sola, ya que está viviendo grandes instantes junto a sus ex compañeros de aventura, Adara Molinero, Jonan Wiergo y Bosco, pero también está pasándolo en grande con su familia y su novio.

Debemos tener en cuenta que la última relación sentimental pública de Alma Bollo fue, precisamente, la que tuvo con Juan José Peña, el padre de su hija Jimena. Tras esta sonada ruptura, la joven no ha vuelto a hablar de amor ni en redes sociales ni durante su participación en Supervivientes 2023.

A pesar de todo, y ante las constantes dudas por parte de sus seguidores de Instagram, Alma Bollo ha querido pronunciarse al respecto. De esta forma, ha confirmado el verdadero motivo por el que no habla de su novio en redes sociales y, mucho menos, muestra alguna fotografía de él. Era el instante perfecto para aclararlo todo.

“Mi pareja se llama Miguel”, comenzó diciendo la hija de Raquel Bollo a través de su perfil de Instagram. “No sale en fotos conmigo porque no quiere, no quiere que nadie le conozca. Considera que si sale en alguna foto conmigo es una forma de exponerse y no le apetece”, confesó la exconcursante de Supervivientes 2023.

La joven, por si fuera poco, ha querido dar algún que otro detalle más de su actual pareja. Entre otras cuestiones, en qué trabaja: “Para él, el verano es importante porque trabaja en conciertos, montándolos, la barra y tal. Ahora vamos a Estepona por trabajo de él y le voy a ayudar”, confesó la hermana de Manuel Cortés. Por lo tanto, cuando tiene la oportunidad de hacerlo, le acompaña en sus viajes para pasar mucho más tiempo con él. Sea como sea, ¡nos encanta verla tan feliz!

