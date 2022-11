Alicia Keys presenta ‘Santa Baby’, su primer disco navideño

El pasado viernes 4 de noviembre vio la luz el primer álbum navideño de Alicia Keys. Bajo el título de Santa Baby, se trata de un álbum que la artista neoyorkina ha creado para celebrar la época más mágica del año, creado exclusivamente para Apple Music.

Santa Baby consta de un total de 11 canciones, incluidas siete versiones de clásicos navideños y cuatro canciones originales escritas por la propia Alicia Keys. Un proyecto con el que la artista norteamericana ganadora de 15 premios GRAMMY regresa con una apuesta muy novedosa.

«Se que ni siquiera es Halloween todavía… ¡pero tenía que avisarles primero! Santa Baby el 4 de noviembre. Justo a tiempo para las buenas vibraciones!!», escribió Alicia Keys en sus redes sociales una semana antes, junto a un vídeo en el que anunciaba el lanzamiento del disco

Let’s turn on the magic!! ✨✨✨

My FIRST Ever Holiday Album, Santa Baby 🎅🏾👶🏾, On MY own imprint, Alicia Keys Records drops TONIGHT!!!!!

This is BIG‼️‼️‼️💯💯💯

I’m about to put you in a HOLIDAZE !!!😵‍💫😵‍💫😝😝😘😘 pic.twitter.com/e28BAKoBhW

— Alicia Keys (@aliciakeys) November 3, 2022