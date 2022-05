Alexia Rivas desvela cómo está Omar Sánchez tras las confesiones de Anabel Pantoja

La colaboradora de ‘Ya es mediodía’, Alexia Rivas, ha pasado el fin de semana junto a su amigo Omar Sánchez. En el plató de ‘Supervivientes’, la periodista ha desvelado cómo se encuentra actualmente la expareja de Anabel Pantoja. A pesar de que no ha querido desvelar que es lo que opina el canario respecto al concurso que está haciendo la sobrina de Isabel Pantoja, sí que ha revelado que el joven se encuentra mucho mejor anímicamente.

Tras los rumores que sitúan a Alexia Rivas como nueva pareja de Omar Sánchez, la colaboradora ha vuelto a revelar que a ambos los une una fuerte relación de amistad. Prueba de ello es que la joven ha pasado el fin de semana apoyando a su amigo en la apertura de su nuevo negocio. De igual manera, la de Ponferrada quiso quitarle hierro al asunto bromeando con la inminente boda que se iba a celebrar: “Si queréis que os diga que nos vamos a casar, nos casamos”.

Alexia Rivas desvela cómo se encuentra Omar Sánchez tras las palabras de Anabel 💥 🌴 #ConexiónHonduras4 https://t.co/XZFUQmjuZX — Supervivientes (@Supervivientes) May 22, 2022

Sin embargo, no queda ahí todo lo que la periodista ha desvelado. Y es que confesó cómo se encontraba Omar Sánchez tras las palabras que su expareja le dedicó en la pasada gala del jueves de ‘Supervivientes’, en las que reconocía echarle de menos: “A mí no me corresponde hablar de eso. Él está mucho mejor, mucho más tranquilo”, confesaba.

Lo cierto es que esta ruptura ha causado un gran revuelo, idas y venidas han acaparado los focos de esta relación. Prueba de ello es que la colaboradora exprese las dudas que le generan los sentimientos de Anabel Pantoja hacia su amigo, Omar Sánchez: “Se acuerda de Omar solo en los momentos malos y eso no es bueno, porque se agarra a un clavo ardiendo”. Asimismo, confesó en plató que si de verdad quería y echaba en falta a su expareja, debía demostrarlo de una vez por todas.