William Levy se ha convertido en uno de los hombres más deseados en la actualidad, y gran parte se debe al éxito que ha conseguido la telenovela ‘Café con aroma de mujer’. La serie colombiana ha enganchado a miles de espectadores alrededor del mundo, causando gran furor en España, y es que, el rostro del actor cubano ha sido un uno de los motivos de peso, y que está relacionado con la última confesión de la periodista Alexia Rivas.

El conocido actor se encuentra en nuestro país, entre otras cuestiones, para promocionar su famosa telenovela, y es que su llegada ha desatado la locura entre todos sus seguidores. Lo cierto es que el actor cubano levanta pasiones por donde pisa, ya no solo por el papel que interpreta, también ha conquistado a miles de seguidores por los humildes orígenes que le definen. Tal ha sido el alcance que tiene el actor, que ha conseguido conquistar a la mismísima Mercedes Milá, quien ha confesado haber caído en sus redes, y más después de que el mismo la mandara un bonito mensaje por su cumpleaños.

Alexia Rivas sorprende al destapar que se ha mensajeado con William Levy: «Le escribí y le puse una carita triste» #YaSonLasOcho4M https://t.co/M18CD5gDvx — Ya es mediodía – Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) May 4, 2022

Además, el corazón del cubano está libre después de que hace unos meses se separara de su exmujer con la que estuvo más de veinte años y con la que tuvo dos hijos. Alexia Rivas no ha querido perder el tiempo y ha actuado, tal y como confesó en plató de ‘Ya son las ocho’: “No quiero que se enfade Mercedes, le escribí, le puse una carita triste». A lo que continuó apuntando: «Soy muy juguetona y lanzada”

En las últimas horas, la periodista tras declararse al conocido personaje ha compartido con sus seguidores la emoción que ha sentido cuando ha recibido una respuesta del mismísimo William Levy. Eso sí, a pesar de que desconocemos qué le ha contestado, ella misma se ha limitado a contestar públicamente en su cuenta de Twitter: “Me he declarado a William Levy por md y me ha contestado. Puedo morir en paz”.