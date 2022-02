Alejandro Sanz, uno de los artistas más importantes y reconocidos de nuestro país, goza de una carrera profesional envidiable. Aunque es madrileño de nacimiento, cuenta con alma estrechamente vinculada a Andalucía, tierra de la que son sus padres, gaditanos de cuna. Es allí donde él creció junto a su familia.

Desde muy pequeño, siempre tuvo una idea bastante clara, y era que quería dedicarse a la música. Por ello, empezó a componer y a tocar la guitarra siendo un niño, y con el paso de los años, esa música ha tenido un alcance mundial, algo que le ha llevado a ser reconocido internacionalmente.

Por el momento, el artista cosecha nada más y nada menos que, 30 años de carrera musical, en la que entre otros, ha logrado cuatro Premios Grammy y 25 Latin Grammy.

El éxito que lleva cosechando durante toda su trayectoria, ha causado que también reciba otros reconocidos premios. El próximo 28 de febrero tiene lugar el Día de Andalucía. En esta ocasión, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, se nombrará al artista con el título de Hijo Predilecto.

Como no podía ser de otra forma, Alejandro Sanz se ha mostrado muy ilusionado por este reconocimiento, así lo ha manifestado a través de sus redes sociales: “¿Hay algo más bello que pertenecer a una familia? Yo creo que no” reflexionaba el artista, y continuaba comentando: “Hoy, me visto de gala para recibirte y darte las gracias con el corazón revolucionado. Una de mis madres, Andalucía, me ha nombrado Hijo Predilecto.” comentaba agregando una fotografía en esmoquin, que ha escogido para celebrar la buena noticia que ha recibido.

Esta entusiasmada aparición del artista en redes ha concluido de esta forma: “Orgulloso y agradecido, le declaro mi amor eterno a esta tierra, que me vio crecer y me arropa en su infinito abrazo. Recibo este privilegio de la mano de mi padrino, ahora también tu hijo y mi hermano, Manuel Alejandro, poeta de la canción. La verdad, no puedo pedir más, solo dar las gracias y recordarte que yo, ya te quería.”