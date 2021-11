La guerra entre ‘Sálvame’ y el clan Campos parece no cesar. Después de que María Patiño tachara a Alejandra Rubio de «niñata maleducada» tras un altercado en un directo del programa, la hija de Terelu Campos se ha defendido y ha aclarado lo sucedido.

Todo ocurría el pasado viernes, cuando Alejandra Rubio se citó en un evento en el que se encontraban varios medios de comunicación. Entre ellos, un reportero de ‘Sálvame’. La joven decidió no entrar en directo con el programa por varios motivos que desveló recientemente, en ‘Viva la vida’.

Según palabras de la misma Alejandra, se negó a conectar con el programa conducido por Paz Padilla dado que ella ya se encuentra como colaboradora en ‘Viva la Vida’. Se trata del programa al que se debe y para el que se guarda todas las exclusivas e informaciones.

Por otro lado, la pequeña de las Campos quiso evitar un conflicto con su tía Carmen Borrego, que se encontraba en ‘Sálvame’ esa misma tarde. Un conflicto entre tía y sobrina que se acrecentó por el ‘Polideluxe’ que realizó Borrego el pasado fin de semana, y que dejaba en muy mal lugar a Alejandra.

Alejandra Rubio reacciona al enfado de su madre: «Que se posicione conmigo públicamente me emociona» #VivaLaVida458 https://t.co/RCrUQnVQ5e — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) November 28, 2021

Dada la negativa de la influencer, los colaboradores de ‘Sálvame’, entre los que se encontraba María Patiño, le dedicaron una serie de adjetivos nada favorecedores. Entre otras cosas, le llamaron soberbia y maleducada. «Su abuela jamás hubiera actuado así», reprochaba Patiño.

Alejandra, ajena a toda esta polémica, contó en ‘Viva la Vida’ que recibió hasta nueve llamadas de María Patiño esa misma noche. «Yo no sabía lo que había pasado porque estaba en clase, María me empezó a llamar sin parar, me llamó nueve veces (…) Cuando salí de clase le devolví la llamada y me pidió perdón por lo que acababa de decir en ‘Sálvame’ de mí», afirmó.

Por su parte, la periodista reconoció en su programa, ‘Socialité’, haberse equivocado con la hija de Terelu Campos y le pidió disculpas públicamente. «Desconocía la situación en la que se encontraba Alejandra, y me impactó el que no quisiera entrar en directo en ‘Sálvame'(…) te pido perdón Alejandra», explicó Patiño.