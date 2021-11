Alejandra Rubio se enfrentó ayer a su tarde más difícil en ‘Viva la Vida’, después de que su tía Carmen Borrego se confesara en el polígrafo de ‘Sábado Deluxe’ y no dejara en muy buen lugar tanto a ella como a su madre, Terelu Campos. «Me ha hecho mucho daño, más de lo que ella se piensa», eran algunas de las palabras que dedicaba a su sobrina.

Unas palabras que ha querido suavizar a través de Instagram, donde ha escrito: «Quiero a mi hermana y a mi sobrina. ¿Alguien lo duda?». Sin embargo, esto no ha impedido que Rubio se despachara abiertamente en su programa. La hija de Terelu Campos se ha mostrado muy enfadada por los ataques de su tía en el ‘Polideluxe’ y ha asegurado que no hay por donde coger todas las barbaridades que ha dicho sobre ella.

De esta manera, Alejandra Rubio ha hecho caso omiso a la petición de su madre Terelu Campos sobre no pronunciarse sobre las declaraciones de Borrego en ‘Sábado Deluxe’. «Sé que le va a molestar pero espero que no se pronuncie sobre lo que ocurra esta noche», le dijo a Alejandra.

Sin embargo, el fuerte carácter de la colaboradora no ha hecho posible esta petición. «Yo pensaba que iba a ser mucho más conciliadora. No entiendo, si no quiere seguir con esta guerra porque vuelve a hacer lo mismo. Intento entenderlo pero no hay por donde cogerlo», afirmaba visiblemente desencajada tras escuchar las palabras de su tía.

La hija de Terelu ha confesado nada más empezar 'Viva la vida' que se siente dolida por lo ocurrido: "No hay por dónde cogerlo"

«¿Qué voy a decir ante un insulto? En esas imágenes se ve cómo es, yo no soy como ella, yo no insulto a nadie y mucho menos a mi familia. Que ría de eso, me duele… pero ella sabrá», la joven hacía alusión a la forma que tenía su tía de referirse a ella a sus espaldas, donde la calificaba como «la niña de la curva».

«Lo de la niña de la curva y otras cosas ya vienen de lejos. Yo ya sé desde hace tiempo cómo se refiere mi tía a mí con otras personas, por detrás. Si yo dijera eso de mi tía…», concluía Rubio. Así, la más pequeña del clan Campos no ha querido ahondar mucho más en la polémica.

«Yo sé quién soy y como es mi familia no le voy a contestar, no le voy a dar nada. Lo de la niña de la curva viene de hacer muchos años. Esto empieza por un problema… de muchos años atrás», aseguró. Además, ha afirmado que jamás hablaría mal de su familia por dinero, como sí lo ha hecho su tía.