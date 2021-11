Alejandra Rubio ha estallado como nunca contra su tía, Carmen Borrego. Durante el último programa de ‘Viva la vida’, que tuvo lugar tan solo un día después del polígrafo de la periodista en ‘Sábado Deluxe’, la hija de Terelu Campos demostró que su paciencia ha llegado a un límite.

La colaboradora se mostró muy enfadada por las declaraciones que su tía realizó durante su entrevista en ‘Sábado Deluxe’ sobre ella y sobre su madre, Terelu Campos. Unas declaraciones tras las cuales, no ha podido quedarse callada.

De esta forma, Alejandra Rubio aprovechó su presencia en el plató de ‘Viva la vida’ como colaboradora, para contestar a las acusaciones que su tía realizó contra ella, como por ejemplo, que no había sido capaz de terminar sus estudios.

«Es algo que me pertenece solo a mí, ya que es mi vida privada. Mira que suelo echarle bastante humor a las cosas, pero creo que es algo que me pertenece a mí», señaló la colaboradora.

Y añadió: «Ahora estoy haciendo algo que me encanta, he tenido la suerte de poder equivocarme y probar hasta que encuentre lo que me gusta. Ella no tiene que opinar, mi madre no opina de su familia».

Alejandra Rubio confesó que se había quedado el sábado por la noche en casa para ver la entrevista de su tía y así poder responder a sus declaraciones en ‘Viva la vida’. “Estoy en un punto en el que prefiero no darle importancia, pero tengo muchas cosas que decir de la entrevista de ayer», comenzó diciendo.

«Yo pensaba que iba a ser mucho más conciliadora, si no quieres seguir con esta guerra no entiendo. Llega un momento en el que intento entenderlo pero no… no hay por donde cogerlo», añadió. «Creo que mi madre habló, pero desde el respeto, como siempre. Para mí la que mejor comportamiento tiene es mi madre. Es leal», concluyó la colaboradora.