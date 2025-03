Alberto Chicote se va sin comer en ‘Batalla de restaurantes’ tras encontrar bichos en la comida

Alberto Chicote se ha desplazado hasta Valladolid, ciudad en la que ha buscado al restaurante que elabore la mejor sopa castellana, un plato lleno de tradición que no admite grandes cambios en su receta, por lo que los cocineros debían frenarse a la hora de querer innovar. Pero ese no fue el problema que se encontró el presentador de laSexta, ya que todos respetaron la receta tradicional de este plato que está pensado para los días de frío que deben aguantar los habitantes de la ciudad castellana. En su paso por la Brasería Los Charros encontró tradición, pero no fue lo único, puesto que el local estaba plagado de bichos, algo que terminó por espantar al madrileño, que se fue sin comer.

Como es habitual, los concursantes del programa visitan el restaurante de sus rivales y deben mirar hasta en el último rincón para valorar la limpieza y la cocina, dando lugar a que muchos intenten encontrar pegas incluso donde no las hay. En cambio, en Los Charros no hizo falta que buscasen mucho para darse cuenta de la falta de higiene que había en todo el local. Santi, el cocinero del local, había sido uno de los más duros con sus rivales, por lo que se esperaba que su cocina cumpliese con lo que exigía al resto, pero la sorpresa ha sido enorme cuando han encontrado grasa y suciedad por todas partes, algo que no esperaban.

Pero lo peor no ha sido eso, porque de la nada han comenzado a ver bichos saliendo de todas partes, teniendo Aranza (propietaria del restaurante Que hierva) que matar a una cucaracha que corría por las mesas en las que se preparan los alimentos. Aunque iban a comer, a muchos ya se les quitó el hambre de golpe, pero todavía quedaba mucho por ver.

Tras la inspección llegaba el momento de sentarse a la mesa y probar su sopa, además de otros platos de la carta, con la intención de poder valorar su sabor, algo en lo que esperaban poder dar mejor nota, pero tampoco fue posible. Nada más tomar asiento, Chicote advertía de un problema que estaba viendo en la pared.

Una enorme cucaracha había quedado atrapada en un misterioso pegote de pegamento en la pared, una escena que ha dejado al cocinero impactado, ya que no esperaba nada. El resto de comensales han aprovechado para contar la aventura que han vivido en su visita a la cocina, algo que Alberto no sabía.

La peor comida de ‘Batalla de restaurantes’

Tras pedir que retirasen al insecto, Santi, el cocinero de Los Charros, se disculpaba y explicaba que todo se debía a que el salón estaba en unas cuevas, pero pedía calma asegurando que se realizaban controles contra las plagas. Para su desgracia, minutos después volverían a encontrar otro fallo en sus platos.

Aranza recibía su plato de sopa castellana, pero encontraba algo de color negro en su servilleta, que resultó ser un trozo de morcilla de otro cliente. «Sinceramente, si no me cago ahora mismo, ya no me cago nunca», ha dicho Alberto al pensar que podía tratarse de una cucaracha muerta, pero que fuese comida tampoco les ha dejado tranquilos.

«Esto es lo que se hacía en la cocina tradicional, poner mierda de otra persona en los platos de otro cliente», así bromeaba Álex López, cocinero de Hasta la peineta, sobre lo sucedido. «¿Por qué tenemos que permitir nosotros que un fulano nos dé lecciones cuando pasan estas cosas?», ha terminado lamentándose.

Pero los sobresaltos no han terminado ahí, ya que a la hora de servir los segundos platos, en uno de ellos se escondía otro bicho que ha salido corriendo por la mesa ante el asombro de todos. «Otra especie, vamos a ver qué es esto», decía Álex, que ya no le quedaba otra que tomárselo con humor.

De nuevo, Santi ha tenido que acudir a la mesa de los participantes de Batalla de restaurantes, pero esta vez no podía hacer nada más por defenderse. «¿Cómo? Lamentable, pues pedir disculpas», no le ha quedado otra que admitir su derrota, ya que estos momentos le han llevado hasta el fondo de la clasificación.

Pero Alberto Chicote ha ido a más y dejado claro que no pensaba comer nada más, a lo que el resto se han sumado. «A todos se nos ha quitado las ganas de todo», ha dicho antes de pedir la cuenta. En ese momento, para intentar solucionar el mal momento que todos han pasado, el restaurante ha dejado claro que no debían pagar nada, pero eso no ha servido para que su nota mejorase, quedando en última posición.