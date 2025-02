La vida de Anabel Pantoja ha cambiado por completo desde que se conociese el ingreso de Alma, su hija nacida a finales del mes de noviembre de 2024, fuese ingresa en un hospital de Gran Canaria. La investigación por presuntos malos tratos a la que está siendo sometida la sobrina de Isabel Pantoja y su pareja han puesto en el foco a la influencer, que podría perder grandes contratos con marcas, que ahora se querrían desmarcar de ella. Tras semanas en las que la opinión pública se solidarizó con ella, desde que salió a la luz la investigación, la opinión ha cambiado por completo, tanto que se ha llegado a criticar que utilice a su hija para seguir en el foco mediático, motivo por el que Alba Carrillo ha salido en su defensa.

Su estrategia en redes sociales, en la que quiere demostrar a toda costa que vive en absoluta normalidad, aunque eso no está siendo bien recibido por todos. Ha sido el programa DCorazón el que ha puesto la mirada en cómo podría estar afectado este comportamiento a la carrera de Anabel. El abogado Jesús Alexis Bethencourt ha criticado el uso de menores por parte de creadores de contenido en las redes sociales. «Es un medio de explotación que no está reglado, pero está claro que va a haber una acusación y se va a dirigir contra los progenitores», ha dicho.

Alba Carrillo, que siempre ha mantenido a su hijo lejos de las cámaras (aunque en algunos momentos le ha mostrado en momentos muy especiales), ha salido rápido a criticar esa opinión. «Esto me parece ya una aberración, el paternalismo con los propios padres. A partir de ahora vamos a dedicarnos a tener hijos y a no tener nada que ver con ellos, ¿no? Que nos digan los demás lo que tenemos que hacer», ha dicho muy indignada.

En defensa de Anabel, ha dejado claro que ella no es la que más está utilizando a su pequeña para subir contenidos a las redes: «Hay millones de madres influencers que están contándonos hasta cuando sus hijos tienen fiebre y estamos personalizando en Anabel Pantoja. Me parece gravísimo».

La colaboradora ha seguido defendiendo a la sobrina de Isabel Pantoja, dejando claro que no ha hecho nada grave: «No ha hecho nada, ha enseñado un pie de su hija. Ahora, faltaría más que no podamos estar orgullosas de nuestros hijos. Y los niños actores, ¿qué pasa? Ahora ya los padres no vamos a decidir nada, tenemos los hijos y que nos los gestionen».

Como madre, Alba sabe perfectamente lo que es ser famosa y compaginarlo con su faceta maternal, pero ha insistido en que Pantoja no está utilizando a su pequeña, al menos de momento. «Hay influencers que te relatan todo, desde como va la niña a la guardería, se le cae un moquito… No meten mano a eso y están pesadísimos con Anabel», así ha destacado a otras como Verdeliss, que ha convertido a su familia numerosa en su principal reclamo en redes sociales durante años.

El abogado ha sido el peor parado por las críticas de Alba, al que le ha lanzado una recomendación: «Si se quiere hacer famoso, que se líe con Claudia Bavel, pero que no haga esto», así ha terminado su intervención.