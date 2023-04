Aitana se sincera: “Voy a terapia desde que salí de Operación Triunfo”

Aitana acaba de comenzar una nueva etapa en su carrera. La artista catalana estrenó el pasado jueves 30 de marzo Los Ángeles, como adelanto de su tercer álbum de estudio, Alpha. Un disco que se presenta como uno de los lanzamientos musicales más esperados de este 2023.

Con motivo de este lanzamiento, la cantante se sentó a charlar tranquilamente con el streamer Ibai Llanos, para hablar sobre su nuevo single y el giro que ha dado su vida en los últimos meses, un giro que ha provocado que ya no se sintiera identificada con ciertas canciones.

«Siempre estas haciendo temas, pero los temas que tenía ya de antes ya no me sentía identificada, necesito hacer un disco nuevo, meterme en el estudio plasmar todo lo que tengo ahí dentro y eso es un poco lo que he hecho», confesó la artista.

— Aitana en ‘Charlando con Ibai’ sobre @Rosalia y @rauwalejandro: “Claro que he escuchado su proyecto, soy muy fan de ellos, mi favorita es ‘Beso’” pic.twitter.com/hJalS9hhci — αitαnα Sources (@AitanaSources) March 30, 2023

Durante la charla con Ibai, Aitana también habló sobre este verano, en el que por primera vez actuará en varios festivales. «Tengo en junio algunos festivales, no muchos nunca he estado en ningún festival, siempre me ha dado como un poco de miedo la verdad», explicó.

«Siento que soy una persona que va a un publico muy especifico. Me da miedo el hecho de subirme a un festival hay una cartelera tan grande, quizá obviamente la mayoría de gente que hay ahí no quiera verme a mi, a mi siempre me sabe mal entorpecer ese momento», confesó la artista.

Tras estas palabras, Ibai preguntó a la artista sobre sus inseguridades, algo que la artista admitió: «Ahora ya menos, he trabajado mucho mis inseguridades, también soy una persona con muchos miedos, el miedo a volar… todas esas cosas. Voy a terapia desde que salí de Operación Triunfo. Es super recomendable», explicó.