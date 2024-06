Aitana: el nuevo tatuaje de la artista que causa sensación entre sus seguidores

Se ha convertido en una de las artistas españolas más sonadas y conocidas de la industria musical, de eso no cabed duda. Desde que salió de la Academia de OT, son muchas las personas que han seguido de cerca el crecimiento artístico de Aitana.

De hecho, si de novedades de la catalana se trata, a sus fans no se les escapa nada. Una situación que se ha podido comprobar, recientemente, con el nuevo tatuaje que se ha hecho.

La artista ha dejado claro, en numerosas ocasiones, que es una fiel seguidora de los dibujos corporales. Debido a ello, y por lo que se ha podido saber, la cantante ha vuelto a pasar por el estudio de tatuajes para añadir una nueva pieza a su cuerpo.

El nuevo tatuaje de Aitana es una estrella negra, la cual se la ha realizado en su hombro. Un descubrimiento que ha causado auténtico furor en las redes sociales y que se ha podido saber gracias a una foto que se realizó con un fan en la calle. De momento, se desconoce el significado del nuevo tatuaje. Pero, los seguidores de la cantante no han tardado en sacar teorías al respecto.

la estrella, aitana sabemos lo q eres⭐️❤️ pic.twitter.com/tYcj9Nyrmq — ale🍒 (@nosoyalee_) May 26, 2024

Los tatuajes de Aitana

Como buena amante de los tatuajes, la catalana ha dejado claro que no tiene miedo de pasar por el estudio y someterse a la aguja. Una de sus primeras colecciones es el número que llevó durante su casting de Operación Triunfo, concretamente, el número 1727.

Posteriormente, en el 2018, la joven apostó por hacerse un girasol que simbolizase su amistad con su mejor amiga. «Dicen que los girasoles cogen la energía del sol y cuando este desaparece, se giran para pasarse esta energía mutuamente», explicó en El Hormiguero.

Otro tatuaje que ha añadido a su cuerpo ha sido el de una mariposa, la cual tiene justo encima del número del casting de Operación Triunfo. Asimismo, y situado encima de la mariposa, la joven se hizo un cuenco de sopa. Un dibujo muy especial que se hizo en honor a su perrita: sopa.

Por otro lado, en el brazo tiene grabado la palabra munay. Pero, ¿qué significa? «Amor hacia ti misma, a tu familia y a tu vida», explicó. Un tatuaje que comparte con sus primas mayores. Lejos de quedar ahí, en la cara interna de su muñeca tiene con tipografía gótica una B y una C, que corresponden a las iniciales de Cosme y Belén, el nombre de sus padres.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aitana Globαl (@globalaitana)

Una araña minimalista en el brazo, una abeja en el tobillo, dos rostros en el brazo derecho, una luna y un hada son otras de las piezas que se ha añadido con el paso de los años. Asimismo, y respecto al significado del hada, Aitana fue honesta con su público.

«Después de dos años en los que no me había hecho nada, me apetecía mucho hacerme un hada. Es una ninfa que se parece a mí, tiene como el flequillito y refleja mi lado más de fantasía. Es de protección. Dicen que si te tatúas una ninfa te protege de alguna forma», explicó en uno de sus conciertos.