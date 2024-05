Aitana desata la locura con su nuevo posado y genera todo tipo de comentarios

Aitana vuelve a estar en el punto de mira. La artista de 24 años se encuentra en uno de los momentos cumbre de su carrera profesional. Pero, como ya es bien sabido por todos, cuando eres una persona pública tienes que hacer frente al lado bueno y al lado malo de la fama.

Una de las últimas polémicas de Aitana ha tenido lugar hace tan solo unos días. ¿El motivo? El anuncio de su segunda fecha en el nuevo Santiago Bernabéu. Pues, el pasado diciembre de 2023 la cantante vendió el show que tendrá el próximo 28 de diciembre de este año como un evento único y espectacular.

Como ya es habitual, las entradas se agotaron en cuestión de minutos. Pero, lejos de buscar una segunda fecha, la artista se negó, en su momento, ha hacer un segundo concierto. «La verdad, viendo cómo la gente lo ha recibido, siento que podríamos sacar una segunda fecha, pero no lo quiero hacer», comenzaba diciendo en una entrevista.

«Ojalá alguna vez más pueda llenar un Bernabéu, ojalá el año que viene pueda volver a pasar. No lo sé. Pero creo que la gente también merece que sea una fecha única este año, porque así lo hemos vendido», aseguraba. Sin embargo, no ha sido así. El próximo 29 de diciembre ha sido fijado como la segunda actuación de Aitana en el Santiago Bernabéu, algo que no le ha sentado nada bien a sus fans.

Lejos de quedar ahí, una nueva polémica se ha asentado sobre la imagen de la cantante. En esta ocasión, la catalana ha sido duramente juzgada y criticada en redes sociales por una portada que ha hecho para la revista Harper’s Bazaar. Una publicación donde aparece con un vestido blanco, muy largo, que destaca por sus transparencias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Harper’s Bazaar España (@harpersbazaares)

Las redes sociales hablan sobre la portada de Aitana

Muchos seguidores de Aitana han querido ensalzar la figura de la joven y no han dudado en destacar que es una de sus mejores portadas hasta la fecha. Sin embargo, la otra gran mayoría de usuarios en redes sociales han criticado duramente a la artista por prestarse a ello.

«¡Qué pereza! Cuando les da por una…»; «Extremadamente delgada, además de tenerla en bucle en cada sitio»; «El desnudo ni es sexy ni elegante y una portada de una revista con semejante trapo no creo que le guste ni a los que editan la revista» o «No puedo con esta chica y su necesidad de llamar la atención. Y vosotros de subiros al carro. Todo sea por la pasta», son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Lo que está claro es que el público se encuentra completamente en desacuerdo con los nuevos proyectos profesionales en los que se está embarcando Aitana. Una situación muy polémica de la que la joven no se ha pronunciado al respecto.