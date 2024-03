Aitana ha contado cómo comenzó su pasión por la música y el momento en que se dio cuenta que quería ser cantante. Lo ha hecho para la revista holandesa de Numéro, que ha querido contar con ella para ser la portada de su nuevo número. El prestigio de la joven cruza las fronteras y ha llegado hasta Holanda donde han reconocido su talento y éxito.

De hecho, en la revista la han descrito como la «Artista pop femenina número 1 en España». Han aprovechado para preguntarle por sus inicios, y la cantante ha contado el momento en el que se dio cuenta de que quería ser cantante gracias a algo que le dijo su padre. Ahora, la vida y el esfuerzo le ha llevado a lo más alto de las listas, liderándolas con cada tema que saca y llenando todos los conciertos que ofrece.

@Aitanax es portada de la revista de moda, Numéro Netherlands.

«Cuando tenía 12 años, la escuela nos asignó un grupo para cantar una canción juntos en clase. Se llamaba We Are The World y tuve que estudiar una pequeña parte en casa porque no sabía muy bien inglés», comenzó contando la cantante. «Cuando estaba ensayando en casa, de repente mi padre llamó a la puerta y me dijo: ‘Aitana, ¿estabas cantando?’. Le respondí que sí y me dijo que cantaba muy bien. No sé si mi voz cambió, no sé qué pasó, pero comencé a cantar un poco mejor», continuó diciendo.

A partir de ahí, la artista contaba que comenzó a dar pasos hacia su futuro como cantante. «Me apunté a clases de piano, empecé a cantar en un coro, fui a clases de canto coral y me empezó a gustar cada vez más hasta que pensé: ‘Ay, me encantaría ser cantante’, pero es algo que nunca lo dije porque lo pensé como algo imposible». Ahora, varios años después, recibe el título por muchos de «Princesa del Pop Español».

Aitana sobre su título de "Princesa Del Pop Española" en Número Netherlands: La etiqueta de «princesa del pop español» me llena de orgullo, ya que el pop es mi pasión desde la infancia y me inspira profundamente. Aprecio a todas las grandes artistas pop como Taylor Swift, Ariana…

Sin embargo, la vida tenía preparados esos planes deseados para Aitana, aunque nunca se imaginó llegar al punto de poder colgar el cartel de «sold out» en el Estadio Santiago Bernabéu, a donde llevará su gira Alpha Tour el próximo 28 de diciembre. Y es que en este recinto cantarán los artistas más grandes, como Taylor Swift, Karol G, Duki, Lola Índigo… La catalana fue la primera española en anunciar un concierto en el nuevo estadio madridista.